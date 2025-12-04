الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تعاون بين «الربط الكهربائي الخليجي» ومعهد «إبري»

4 ديسمبر 2025 17:18


شارلوت - أميركا (وام)
وقّعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ومعهد بحوث الطاقة الكهربائية «إبري» تعديلاً استراتيجياً على اتفاقية الإطار بينهما، في خطوة نوعية تعكس التزام دول مجلس التعاون بتطوير بنية تحتية كهربائية أكثر كفاءة وموثوقية.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمجلس إدارة إبري، الذي عُقد في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولاينا الأميركية، حيث وقع الاتفاقية المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، والدكتور أرشد منصور، الرئيس التنفيذي لمعهد إبري.
ويضيف التعديل الجديد، الذي يهدف إلى الارتقاء بمرونة الشبكات الكهربائية ودعم جاهزيتها لمستقبل الطاقة المتغيرة، مجالاً رئيساً للتعاون يركز على ممارسات المرونة التشغيلية، بما يفتح آفاقاً أوسع لتعزيز موثوقية وكفاءة الشبكات الكهربائية في دول المجلس، وتحقيق فوائد اقتصادية وتشغيلية أعلى.
ويشمل ذلك إعداد خريطة طريق متعددة السنوات لدمج نتائج الدراسات المشتركة في خطط التشغيل والتخطيط، خاصة في ظل المرحلة المقبلة التي تشهد توسعاً سريعاً في مشاريع الطاقة المتجددة واعتماد تقنيات شبكية متقدمة.
وأوضح الجانبان أن خريطة الطريق المرتقبة ستسهم في تعزيز قدرة الشبكات الخليجية على مواجهة الظروف الجوية القاسية، ورفع كفاءة تشغيل أنظمة التخزين الكهربائي، وتطوير حلول استدامة أمن الطاقة، إضافة إلى دعم التنبؤ الذكي بالأحمال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزية مراكز التحكم الإقليمية ويرفع مستوى الموثوقية.
وبموجب الإطار المحدث، ستعمل الهيئة وإبري على تطوير منهجيات كفاءة الموارد، وإجراء تقييمات إقليمية، وتنفيذ دراسات تحليلية متقدمة لتحسين أداء الشبكات، في خطوة تسهم في دعم أهداف التحول نحو الطاقة النظيفة في دول المجلس، وضمان أعلى مستويات الكفاءة الاقتصادية والاعتمادية.
ويعكس هذا التعاون المتجدد الرؤية المشتركة بين الطرفين لتعزيز التكامل الكهربائي الإقليمي، وتوظيف أحدث الممارسات والخبرات العالمية لبناء مستقبل طاقة أكثر أماناً واستدامة لدول المنطقة.

هيئة الربط الكهربائي الخليجي
