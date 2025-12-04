منصة «شباب من أجل الاستدامة» تختتم برنامجها العالمي للتوجيه والإرشاد



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت منصة «شباب من أجل الاستدامة»، المبادرة العالمية التي أطلقتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وتهدف إلى تمكين الجيل القادم من قادة الاستدامة، اختتام الدورة الأولى من برنامج التوجيه والإرشاد الذي استمر على مدار 20 أسبوعاً، بمشاركة 25 متدرباً من قادة المستقبل ينتمون إلى 11 دولة.

وتلقى المشاركون جلسات للتوجيه والإرشاد، أشرف عليها نخبة من الخبراء والمديرين التنفيذيين البارزين يمثلون مجموعة من المؤسسات الرائدة، وهدفت إلى تعزيز مهارات المشاركين الشباب ومساعدتهم في وضع أهدافهم المهنية وتمكينهم من المساهمة بدور فاعل وإحداث تأثير ملموس.

وجمع البرنامج المتدربين الشباب مع خبراء ومدربين من 14 جهة مختلفة، تشمل جهات حكومية وشركات وجامعات عالمية، وذلك بهدف تعميق فهمهم ومعرفتهم بتحديات الاستدامة وفرصها، وتعزيز دورهم في قيادة التغيير الإيجابي ضمن مجتمعاتهم.

والتقى كل من المرشدين والمتدربين في جلسات توجيه دورية لتبادل الأفكار، ومساعدة الشباب على التخطيط لمسيرتهم المهنية، وتنمية قدراتهم القيادية في مجالات مثل الابتكار وريادة الأعمال واستراتيجيات الاستدامة.

وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر»، تتمثل أولويتنا في إعداد قادة المستقبل القادرين على رسم مساراتهم المهنية برؤية وأهداف واضحة، لافتة إلى أن برنامج التوجيه والإرشاد التابع لمنصة 'شباب من أجل الاستدامة'، يركّز على مساعدة المتدربين لتحديد توجهاتهم المهنية وفق أسس مدروسة، ويتيح لهم التواصل مع أبرز صنّاع القرار، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة التي تمكنهم من قيادة التحول في مجال الاستدامة.

من جهتها، قالت دانا الكعبي، خريجة دفعة 2025 من برنامج «قادة مستقبل الاستدامة»، إن برنامج التوجيه التابع لمنصة «شباب من أجل الاستدامة»، ساهم بدور مهم في تشكيل رؤية واضحة حول مساري المهني، موضحة أن البرنامج ساعدها في تحديد توجهها، وعزز ثقتها بنفسها، ومكّنها من تبنّي أسلوب تفكير يتيح لها مواصلة تنمية قدراتها على المستويين الشخصي والمهني.

وتم استقطاب المشاركين في البرنامج من مناطق مختلفة حول العالم شملت الإمارات العربية المتحدة، وألمانيا، وأفغانستان، والعراق، ونيجيريا، والولايات المتحدة، والبرازيل، واليمن، والهند، وكازاخستان، وسوريا.

وضمت قائمة المدربين خبراء من جهات وشركات بارزة شملت «مصدر»، وسيمنس للطاقة، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، وجنرال إلكتريك فيرنوفا، وشركة ستيلر، وجامعة نيويورك أبوظبي، وشركة الفطيم، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ومنتدى أسواق الكربون لشرق أفريقيا، ومجموعة أدنوك، ومنصة «هاب 71»، ومجموعة ايكيا في دولة الإمارات وقطر ومصر وعُمان، وفنادق ومنتجعات هيلتون في آسيا والمحيط الهادئ، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وشركة إي واي للاستشارات.

وشكلت الإناث 64% من المشاركين و60% من المدربين والخبراء، ما يعكس التزام منصة «شباب من أجل الاستدامة» بتعزيز الشمولية وتحقيق الموازنة بين الجنسين في مجال الاستدامة.