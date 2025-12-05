ارتفاع أسعار النفط بدعم آمال خفض الفائدة الأميركية

تتجه أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في بداية التعاملات اليوم الجمعة لتحقيق مكاسب أسبوعية تقترب من اثنين بالمئة، مدعومة بتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.



وسيكون هذا الأسبوع الثاني على التوالي من الارتفاعات.



ولم يطرأ تغير يذكر على الأسعار عند فتح السوق اليوم الجمعة، إذ ارتفع خام برنت ستة سنتات أو 0.09 بالمئة إلى 63.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 0104 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 59.71 دولار للبرميل.

واستقرت عقود الخامين على ارتفاع بنحو واحد بالمئة في جلسة التداول السابقة.