السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بدعم آمال خفض الفائدة الأميركية

ارتفاع أسعار النفط
5 ديسمبر 2025 08:30

 تتجه أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في بداية التعاملات اليوم الجمعة لتحقيق مكاسب أسبوعية تقترب من اثنين بالمئة، مدعومة بتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وسيكون هذا الأسبوع الثاني على التوالي من الارتفاعات.

ولم يطرأ تغير يذكر على الأسعار عند فتح السوق اليوم الجمعة، إذ ارتفع خام برنت ستة سنتات أو 0.09 بالمئة إلى 63.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 0104 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 59.71 دولار للبرميل.
واستقرت عقود الخامين على ارتفاع بنحو واحد بالمئة في جلسة التداول السابقة.

أخبار ذات صلة
ارتفاع أسعار النفط
تراجع أسعار النفط بفعل ضعف الطلب
المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 12:22
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
الترفيه
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
اليوم 12:11
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
الرياضة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
اليوم 11:58
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
الرياضة
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
اليوم 11:55
سالم الدوسري عن قرعة المونديال: نركز الآن على كأس العرب!
الرياضة
سالم الدوسري عن قرعة المونديال: نركز الآن على كأس العرب!
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©