السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب يستقر قبل صدور بيانات أميركية مهمة

الذهب يستقر قبل صدور بيانات أميركية مهمة
5 ديسمبر 2025 09:01

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعدما محا ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية تأثير ضعف الدولار، وسط ترقب المستثمرين لبيانات رئيسية للتضخم للحصول على مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قبل اجتماع الأسبوع المقبل.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4208.46 دولار للأوقية بحلول الساعة 0358 بتوقيت جرينتش، ويتجه لانخفاض أسبوعي 0.5 بالمئة.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 4237.70 دولار للأوقية.
وحومت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بالقرب من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، في حين تراجع الدولار وظل قرب أدنى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 57.40 دولار للأوقية بعد أن سجلت يوم الأربعاء مستوى قياسياً مرتفعاً عند 58.98 دولار، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1640.25 دولار ويتوجه لتسجيل خسارة أسبوعية، بينما زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1461.67 دولار ويتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.

المصدر: وكالات
