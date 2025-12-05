أداء إيجابي لأسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات الأسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصلت أسواق الأسهم المحلية أدائها الإيجابي في ختام تعاملات الأسبوع الحالي والذي اقتصر على 3 أيام تداول لتستكمل مؤشرات الأسواق رحلة الصعود والاغلاق مقتربة نسبياً من مستويات دعم مهمة مرتفعة بنسبة 0.37% لمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 9950.9 نقطة ونسبة 0.93% لمؤشر سوق دبي المالي مسجلاً 5983.54 نقطة.



سوق أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي بمقدار 37.11 نقطة وبنسبة 0.37% عند مستوى 9950.9 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.106 مليار درهم، شملت ما يزيد على 369.36 مليون سهم عبر 20135 صفقة.

وتصدّر سهم «الدار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 189.35 مليون درهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 103.16 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بقيمة 96.37 مليون درهم. وجاء سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 73.33 مليون سهم، وتلاه سهم «أيه دي إن أتش للتموين«بتداول 34.22 مليون سهم، ثم «أدنوك للغاز» بنحو 30.44 مليون سهم.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «الدار» بنسبة 2.54% ليغلق عند 8.88 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 0.89% إلى 3.39 درهم، و«أدنوك للإمداد» بنسبة 2.95% إلى 5.92 درهم، و«تو بوينت زيرو» بنسبة 0.75% إلى 2.67 درهم، وأيضاً «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 0.89% إلى 20.4درهم. وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة مثل «الخليج للصناعات الدوائية» بنسبة 1.46% إلى 1.35 درهم، «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 0.27% إلى 14.83 درهم، و«أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 3% إلى 0.417 درهم.

سوق دبي المالي

وواصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع بمقدار 55.5 نقطة وبنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 5983.54 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 709.1 مليون درهم، بعد التعامل على 215.96 مليون سهم، من خلال تنفيذ 12145 صفقات.

وشهد سوق دبي المالي، اليوم تنفيذ 4 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم «مصرف عجمان» و«الخليج للملاحة القابضة»، بقيمة إجمالية بلغت 66.3 مليون درهم. وتم تنفيذ صفقتين على 22.5 مليون سهم من أسهم، مصرف عجمان، بسعر 1.35 درهم للسهم، وصفقتين على 8 ملايين سهم من أسهم، الخليج للملاحة، بسعر 4.51 درهم للسهم.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كلاً من «إعمار العقارية» بنسبة 2.93% إلى 14.05 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 4.69% إلى 15.6 درهم، «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 4.69% إلى 26.8 درهم، «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.07% إلى 9.41 درهم، و«العربية للطيران» بنسبة 2.04% إلى 4.5 درهم، و«أمانات» بنسبة 1.7% إلى 1.19 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة مثل «الفردوس القابضة» بنسبة 2.98% إلى 0.357 درهم، و«الخليج للملاحة القابضة» بنسبة 9.97% إلى 4.06 درهم، و«تعليم القابضة» بنسبة 3.4% إلى 4.25 درهم، فيما انخفض سهم «اكتتاب» بنسبة 5.54% إلى 0.46 درهم.