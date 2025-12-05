3227 شركة عاملة في «أبوظبي العالمي» بنمو 43% خلال الربع الثالث

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن أبوظبي العالمي «ADGM»، عن تحقيق نتائج قوية خلال الربع الثالث من عام 2025، مرسخاً مكانته باعتباره المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويواصل قطاع إدارة الأصول أداءه القوي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو، حيث حققت الأصول تحت الإدارة في أبوظبي العالمي، قفزة لافتة خلال الربع الثالث مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 48% مقارنةً بالربع الثالث خلال 2024، ما يعكس المكانة المتنامية للمركز المالي الدولي للعاصمة، وجاذبيته كوجهة مفضلة لإدارة الثروات.

وارتفع عدد مديري الأصول والصناديق إلى 161، يديرون حالياً 220 صندوقاً.

وبنهاية الربع الثالث، بلغ عدد التراخيص النشطة في أبوظبي العالمي نحو 11,920 ترخيصاً، منها 2,801 ترخيص جديد تم إصدارها خلال عام 2025 وحدة.

وتجاوز عدد الشركات العاملة في أبوظبي العالمي الـ3,000 ليصل إلى 3,227 شركة ومؤسسة، بزيادة سنوية قدرها 43%، مع الإشارة إلى أن 328 من هذه الشركات تعمل في القطاع المالي.

كذلك حقق أبوظبي العالمي نمواً سنوياً ملحوظاً في الأنشطة المرتبطة بالعقارات خلال الربع الثالث من عام 2025، فقد ارتفعت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 104%، بينما زاد نشاط المبيعات، بما في ذلك الوحدات على الخارطة والوحدات الجاهزة، بنسبة 78%.

كما تضاعفت تسجيلات المشاريع خلال الفترة نفسها، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين ونجاح دمج جزيرة الريم ضمن النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي «ADGM»، إن أبوظبي العالمي نواصل تقدمه بخطوات ثابتة، نحو تحقيق رؤيته لبناء منظومة مالية متنوعة ومرنة، وتعكس إنجازاته النوعية عمق الثقة التي توليها المؤسسات العالمية في أبوظبي العالمي، ودوره المحوري محركاً أساسياً للنمو ومسيرة التحول.

وأضاف أن أبوظبي العالمي، ورغم أنه يُعد من أحدث المراكز المالية تأسيساً على الساحة العالمية، فقد أثبت قدرته على تحقيق حضور دولي راسخ بفضل نموه اللافت ووتيرة تقدّمه السريعة، ومع استمرار أدائه القوي خلال هذا الربع، يؤكد أبوظبي العالمي التزامه الثابت بالابتكار والتميّز التنظيمي وتعزيز الروابط العالمية.

وانعكس النمو المتسارع لأبوظبي العالمي أيضاً في الزيادة الملحوظة في عدد الموظفين العاملين في المركز المالي، حيث بلغ تعداد القوى العاملة في جزيرتَي الماريه والريم 39,870 شخصاً خلال هذه الفترة.

ويشكّل العدد المتزايد من الشركات الجديدة، التي تتجه إلى تأسيس مقراتها في أبوظبي العالمي دليلاً ملموساً على تنامي مكانة المركز المالي الدولي للعاصمة باعتباره وجهة محورية لتدفق رؤوس الأموال العالمية، وبيئة أعمال داعمة ومحفزة، تتميز بأطر تنظيمية راسخة، كما يسهم هذا النمو المتواصل في تعزيز جاذبية أبوظبي العالمي للشركات من مختلف القطاعات.

وتأتي هذه النتائج القوية امتداداً لعام حافل بالتطورات الإستراتيجية والمحطات المهمة لمنظومة أبوظبي العالمي، بالتزامن مع احتفائه بمرور 10 أعوام على تأسيسه، بدءاً من وضع الأطر التنظيمية المتقدمة في التمويل المستدام والأصول الرقمية، وصولاً إلى استقطاب كبرى المؤسسات المالية العالمية والرواد والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.