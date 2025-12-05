الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يشارك في اجتماعات البنك الدولي بجنيف



جنيف (وام)

شارك الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في سلسلة فعاليات دولية رفيعة المستوى في جنيف، شملت المنتدى العالمي لحلول الحوكمة الرقمية «GovTech Deep-Dive»، وفعاليات «Trust Valley Day 2025»، إلى جانب اجتماعات معمّقة مع البنك الدولي، لبحث تعزيز التعاون في مشروعات الاقتصاد الرقمي على المستوى العربي، بما في ذلك المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي ومنصة المشاريع الرقمية العربية.

ترأّس وفد الاتحاد الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

وناقش المنتدى أبرز التوجهات العالمية في تقنيات «GovTech» والحلول الرقمية الداعمة لكفاءة المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات ورفع مستويات الشفافية وجاهزيتها للتحولات التقنية المستقبلية.

وأكدت الجلسات، التي نظمها البنك الدولي بمشاركة وفود حكومية وخبراء دوليين ومؤسسات تقنية عالمية، أهمية تطوير شراكات استراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز مشاريع التحول الرقمي، وتبادل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الحكومية والتحول المؤسسي والأمن الرقمي.

كما شارك الاتحاد في فعاليات «Trust Valley Day 2025» التي تناولت موضوعات الثقة الرقمية وأمن البيانات، واستعرضت أحدث التطبيقات الداعمة للابتكار في مجالات الأمن السيبراني، بالإضافة إلى عروض الشركات الناشئة ضمن برنامج «Tech4Trust» لتسريع الابتكار في أوروبا.

وحضر وفد الاتحاد في جنيف، حفل جوائز «GovTech Innovation Challenge 2025» الذي ينظمه البنك الدولي بالتعاون مع حكومة سويسرا، حيث تم الإعلان عن الفائزين في التحدي العالمي الهادف إلى تطوير حلول مبتكرة في مجالات الحوكمة الرقمية.

وعلى هامش الفعاليات، عقد الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي اجتماعاً مشتركاً مع فريق البنك الدولي، لبحث مجالات التعاون في المبادرات العربية للتحول الرقمي، وفي مقدمتها المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي ومنصة المشاريع العربية للتحول الرقمي.

من ناحيته أوضح الدكتور علي الخوري أن التعاون مع البنك الدولي يشكّل خطوة محورية لتطوير منهجيات المؤشر العربي، عبر تعزيز مشاركة البنك الدولي في اللجان الفنية، مما يسهم في رفع كفاءة أدوات التقييم وضمان انعكاس أكثر دقة لواقع الاقتصاد الرقمي في الدول العربية.

وأكد الدكتور الخوري أن هذه المشاركات والاجتماعات تشكل إطاراً عملياً لتعزيز التعاون الدولي في الاقتصاد الرقمي، وإتاحة الفرصة أمام الدول العربية للاستفادة من التجارب العالمية المتقدمة لبناء بنية رقمية مرنة ومتطورة تلبي احتياجات المستقبل.