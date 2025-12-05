السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«سيدات أعمال أم القيوين» يشارك في ملتقى أصحاب المشاريع المنزلية بالكويت

5 ديسمبر 2025 16:44
5 ديسمبر 2025 16:44

 

أم القيوين (الاتحاد)
شارك مجلس سيدات أعمال أم القيوين، تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين في الملتقى الخليجي الأول لبناء قدرات ومهارات أصحاب المشاريع المنزلية الذي استضافته دولة الكويت مؤخراً، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز ريادة الأعمال ودعم أصحاب المشاريع الناشئة.
وجاءت مشاركة المجلس بهدف الإسهام في بناء قدرات أصحاب المشاريع المنزلية وتطوير مهاراتهم، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات بين الجهات الخليجية المعنية بريادة الأعمال في مجالات الابتكار، والاستدامة، والتسويق، وتمكين المشاريع من التحول إلى نماذج اقتصادية واعدة تواكب توجهات الاستثمار المستقبلية.
ومثّل مجلس سيدات أعمال أم القيوين في الملتقى الشيخة مريم بنت سعيد المعلا، نائبة رئيسة المجلس، حيث استعرضت أبرز التجارب الناجحة في إمارة أم القيوين، والمبادرات التي ينفذها المجلس لدعم أصحاب المشاريع المنزلية من خلال التدريب، والتوجيه الفني، وتنظيم المعارض والفعاليات التسويقية التي تساهم في تعزيز تنافسية هذه المشاريع محلياً وخليجياً.
وأكد مجلس سيدات أعمال أم القيوين أن المشاركة تأتي انسجاماً مع استراتيجية الغرفة الرامية إلى توسيع آفاق التعاون الخليجي، وبناء شبكة علاقات تسهم في دعم الاقتصاد المنزلي وتمكين المرأة في القطاع التجاري، إضافة إلى فتح مجالات جديدة للشراكات وتبادل المعرفة والخبرات.
وثمّن المجلس جهود اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في دعم هذه المنصة، وحرصه على إشراك ممثلي الجهات المعنية بريادة الأعمال، بما يعزز تطوير مهارات رواد الأعمال وتحفيزهم للارتقاء بمشاريعهم نحو مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة.
 

سيدات الأعمال
