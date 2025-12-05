«جميرا» تُطلق «ذا مالتيز فالكون» البحرية



دبي (الاتحاد)

أعلنت «جميرا»، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة الفاخرة والتابعة لـ«دبي القابضة»، عن شراكة استراتيجية جديدة لإطلاق تجربة «ذا مالتيز فالكون» البحرية.

تمثّل هذه الخطوة دخول «جميرا» إلى قطاع اليخوت الفاخرة، مع انضمام واحد من أبرز اليخوت الشراعية في العالم إلى فئة «جميرا بريفيه».

وتشكّل تجربة «ذا مالتيز فالكون» الإضافة الثانية إلى محفظة «جميرا بريفيه» إلى جانب «جميرا ثاندا آيلاند»، حيث نشأت هذه الفئة لتضم مجموعة مختارة من الوجهات، التي تجمع بين الخصوصية والتفرد، مع ما تقدمه العلامة من خدمات ومرافق عالمية المستوى.

ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل جميرا على إضفاء طابعها الخاص على تجربة الإقامة على متن اليخت، بما تشمله من تجارب طعام مميزة وبرامج الصحة والعافية المتكاملة وخدمة ضيوف استثنائية لتجسّد كرم الضيافة العربية بروح تواكب عالم الإبحار الفاخر.

ويُعد اليخت الذي يبلغ طوله 88 متراً، والحاصل على أكثر من 18 جائزة منذ إطلاقه عام 2006، واحداً من أشهر اليخوت الشراعية في العالم بفضل تقنياته المتميزة وتصميمه الاستثنائي، كما يتميّز بنظام الأشرعة الديناميكي «DynaRig»، وهو ابتكار فريد يعتمد على ثلاثة صواري دوارة مصنوعة من ألياف الكربون قادرة على نشر 2,400 متر مربع من الأشرعة خلال ست دقائق فقط.

ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات «ذا مالتيز فالكون» تحت علامة «جميرا بريفيه» في ديسمبر 2025 من أنتيغوا، مع مسارات موسمية تجمع بين البحر المتوسط ومنطقة الكاريبي، فيما سيتنقل اليخت في الصيف بين جزر البليار والريفيرا الفرنسية وموناكو وسواحل أمالفي وسردينيا، مروراً بكرواتيا والجبل الأسود واليونان وتركيا، في حين سيبحر اليخت في الشتاء نحو جزر الكاريبي مع محطات تشمل أنتيغوا وجزر البهاما وسانت مارتن وسانت بارث.

وقال توماس ماير، الرئيس التنفيذي لـ«جميرا»: يمثل «ذا مالتيز فالكون» خطوة مهمة ضمن «جميرا بريفيه» وتكريساً لحضورنا في عالم اليخوت الفاخرة، وقد صمّمت هذا الفئة لتواكب تطلعات المسافرين الذين يبحثون عن تجارب إقامة راقية تجمع بين الخصوصية والتفرد والخدمة الفاخرة.