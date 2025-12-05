السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محمد كركوتي يكتب: مواجهة صناعية أوروبية صينية

محمد كركوتي
6 ديسمبر 2025 01:43

لا يخفي المسؤولون الأوروبيون خشيتهم من تعاظم «إغراق» المنتجات الصناعية الصينية، لأسواق الاتحاد الأوروبي. العلاقة بين الطرفين، ليست أفضل من تلك التي تربط الصين والولايات المتحدة، وإن خفت حدة «المناوشات» التجارية بينهما مؤخراً. والذي يزيد من مصاعب الميدان الصناعي الأوروبي، أن الضغوط عليه لا تقتصر على تلك الآتية الصين فحسب، بل على الضغوط الأميركية التي لا تجد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أهمية كبيرة للشراكات والتحالفات التاريخية «الراسخة» مع القارة الأوروبية. فالتهديد للصناعات الأوروبية يأتي من أكبر اقتصادين في العالم، ورغم الأسلوب الأوروبي المعتدل في إدارة الخلاف وحتى المعارك التجارية مع بكين، فإن الأخيرة لا تكترث له، بقدر اهتمامها في ترسيخ قدراتها الصناعية المتنامية، بعد أن كانت لعقود متلقياً للصناعات الأوروبية والأميركية على حد سواء.
صادرات أوروبا إلى الصين تتراجع، وهي تشمل كل شيء تقريباً، من السيارات إلى الآلات الصناعية والزراعية والكيماويات، والمعدات الأخرى المختلفة، حتى إن هناك مخاوف من أن الجانب الصيني، لن يتردد بما يمكن وصفه «إغراق» الساحة الأوروبية بالمنتجات التي لم تصدر إلى الولايات المتحدة، بفعل التعريفات الجمركية الأخيرة. ومن هنا، كان طبيعياً أن يميل الميزان التجاري إلى مصلحة بكين.
فعلى سبيل المثال، سيبلغ العجز التجاري الألماني مع الصين بنهاية العام الجاري نحو 100 مليار دولار أميركي، أو ما يوازي 1.7% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في القارة الأوروبية. ويزداد الوضع سوءاً، مع القيود التي تفرضها السلطات الصينية على تصدير المعادن اللازمة للصناعات الأوروبية عموماً، بما في ذلك زيادة الرسوم عليها.
التحولات في المشهد العام للعلاقات التجارية بين الكتلة الأوروبية وبكين، لن تتوقف، وكلها تثير المخاوف في هذه الكتلة، التي باتت تستورد من الصين، حتى المنتجات التي كان الأخيرة تعتمد عليها في صناعاتها. ويبدو أن مرحلة استفادة الشركات الأوروبية، من نقل عملياتها إلى البر الصيني، لانخفاض تكاليف الإنتاج والقرب من المصادر الأساسية للتصنيع، يبدو أنها في طريقها السريعة نحو النهاية، إلى جانب أن الإنتاج الصيني بات يسد وبوتيرة سريعة الطلب المحلي، مما يفسح المجال لرفع حجم الصادرات الصناعية، تحديداً إلى أوروبا، التي تبحث بالفعل حالياً عن حلول عاجلة لمواجهة هذه التحولات المتسارعة.

أخبار ذات صلة
ماكرون يدعو إلى وحدة الموقف الأوروبي والأميركي من أوكرانيا
الإمارات تؤكد أهمية وجود أطر عمل متوازنة تدعم النمو
محمد كركوتي
الاتحاد الأوروبي
الصين
كلام آخر
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 12:22
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
الترفيه
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
اليوم 12:11
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
الرياضة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
اليوم 11:58
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
الرياضة
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
اليوم 11:55
سالم الدوسري عن قرعة المونديال: نركز الآن على كأس العرب!
الرياضة
سالم الدوسري عن قرعة المونديال: نركز الآن على كأس العرب!
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©