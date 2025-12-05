«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا بمجالات الاستدامة والطاقة النظيفة

دبي (الاتحاد)

بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي، سُبل تعزيز التعاون مع إيطاليا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الاستدامة والطاقة النظيفة والابتكار والمبادرات التي تتماشى مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات والابتكارات الإيطالية في تقنيات الطاقة المتجددة.

جاء ذلك، خلال لقاء معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لورينزو فانارا، سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة، وإدواردو نابولي، القنصل العام الإيطالي في دبي والإمارات الشمالية.

وأكد معالي سعيد الطاير، خلال اللقاء، حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على التعاون والترحيب بالشركات الإيطالية والشركاء الدوليين، لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة.

من جانبه، أعرب الوفد الإيطالي عن تقديره للجهود الرائدة التي تبذلها دبي في الاستدامة.