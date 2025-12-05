السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«جمارك دبي» و«الاتحادية للضرائب» تبحثان التعاون وتوحيد الإجراءات

جانب من اللقاء (من المصدر)
6 ديسمبر 2025 01:43

دبي (الاتحاد)

بحثت جمارك دبي والهيئة الاتحادية للضرائب، آليات رفع كفاءة العمليات وتوحيد الإجراءات، إلى جانب استعراض فرص المشاريع المشتركة المستقبلية التي تسهم في دعم تنافسية دولة الإمارات وبناء منظومة أكثر تطوراً ومرونة لاستشراف احتياجات الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وخالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، بحضور عدد من القيادات والخبراء، لبحث سبل تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل المعلومات، بما يدعم كفاءة الإجراءات الجمركية والضريبية. وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، أن التعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب يشكل نموذجاً وطنياً يحتذى به في تكامل الأدوار الحكومية، مشيراً أن هذا التنسيق سيعزز تدفق المعلومات ويطور إجراءات أكثر مرونة وفعالية، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتمكين الدولة من مواصلة ريادتها في تسهيل حركة التجارة العالمية. 
من جانبه، أعرب خالد البستاني عن حرص الهيئة على العمل جنباً إلى جنب مع جمارك دبي لتوحيد الجهود وتعزيز كفاءة البنية الضريبية والجمركية، مؤكداً أن الربط والتكامل المعلوماتي بين الجهتين، سيمكن من تقديم خدمات أكثر دقة وسرعة، ويرتقي بقدرات إدارة العمليات الضريبية بمنهجية مبتكرة.

جمارك دبي
دبي
الإمارات
الهيئة الاتحادية للضرائب
