«بالانتير» و«إنفيديا» و«سنتر بوينت» يطورون منصة لتسريع بناء مراكز الذكاء الاصطناعي

سان فرانسيسكو (وام)

تعمل «سنتر بوينت إنرجي» الأميركية للمرافق و«بالانتير تكنولوجيز» و«إنفيديا» معا على تطوير منصة برمجيات جديدة لتسريع بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الجديدة يطلق عليها «تشين ريأكشن».

وقال مسؤولون تنفيذيون مشاركون في المشروع إن نظام البرمجيات الجديد «تشين ريأكشن» يسعى إلى مساعدة الشركات التي تنشئ مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تستهلك قدراً كبيراً من الكهرباء يماثل ما تستهلكه مدينة صغيرة.

وأضافوا أن «تشين ريأكشن» سيستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة عملائه ويعتمد على عمل سابق بين «بالانتير» و«إنفيديا» تم الكشف عنه الشهر الماضي، عبر استخدام الذكاء الاصطناعي لحل تحديات لوجستية تواجه شركات بيع بالتجزئة.