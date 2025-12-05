94.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال 3 أيام

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تعددت مكاسب أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي (3 أيام تداول) حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 94.5 مليار درهم موزعة بواقع 63.17 مليار درهم مكاسب سوق العاصمة و31.32 مليار درهم في سوق دبي المالي. كما عززت مؤشرات أبوظبي ودبي تواجدها في المنطقة الخضراء بدعم من شراء الأجانب والمؤسسات المالية حيث جاءت محصلة تعاملاتهم شراءً في كلا السوقين.



سوق أبوظبي

أظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 471.97 مليون درهم، بعد استحواذهم على 38% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 25.8% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 1.715 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 1.243 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 25.28 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيعاً) بقيمة 106.36 مليون درهم، وبذلك تصبح محصلة تعاملات الأجانب الإجمالية من مختلف الجنسيات 340.32 مليون درهم صافي (شراء).

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي، حيث بلغت حصتهم 55% من قيمة التداولات و65% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 1.97 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.31 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 340.32 مليار درهم.

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات 32.16 مليون درهم كمحصلة (شراء) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 3.025 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 2.993 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (بيع) بقيمة 32.16 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 870.72 مليون درهم وباعوا أسهماً بقيمة 902.88 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنحو 187.63 نقطة وبنسبة 1.29% عند مستوى 9950.9 نقطة مقارنة مع 9763.27 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 71 ألفاً و180 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.133 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 3.89 مليار درهم. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 63.17 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.123 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.060 تريليون درهم في الأسبوع السابق.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب الإجمالية من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.157 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 57.29% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 943.17 مليون درهم لتشكل ما نسبته 46.67% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 214.59 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وقام الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 863.13 مليون درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.077 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 214.59 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 1.63 مليار درهم تشكل ما نسبته 81.1% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة نحو 1.417 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 70.12% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 222 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 222 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 381.89 مليون درهم وباعوا بقيمة 603.9 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بمقدار 146.65 نقطة بنسبة 2.51% عند مستوى 5983.54 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5836.89 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية 2.04 مليار درهم بعد تداول 659.62 مليون سهم خلال 41 ألفاً و758 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنحو 31.32 مليار درهم لتسجل في نهاية الأسبوع 977.83 مليار درهم مقابل 946.51 مليار درهم القيمة السوقية المسجلة في نهاية الأسبوع السابق.