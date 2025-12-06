الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

2543 شركة حاصلة على تراخيص إعلامية في «راكز»

2543 شركة حاصلة على تراخيص إعلامية في «راكز»
7 ديسمبر 2025 01:34

رأس الخيمة (وام)

بلغ عدد الشركات الإعلامية المسجلة في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، خلال النصف الأول من العام الحالي، 618 شركة مقارنة بـ 386 خلال الفترة نفسها من 2024 بنسبة نمو بلغت 60%.
وارتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الحاصلة على تراخيص إعلامية في راكز إلى أكثر من 2543 شركة تعمل في مختلف مجالات الإعلام والإبداع لتعكس جاذبيتها المتزايدة كمركز إقليمي لصناعة الإعلام والمحتوى الرقمي.
وتتوزع الأنشطة الإعلامية في «راكز» على مجموعة واسعة من التخصصات التي تشمل خدمات الإعلام وإدارة الفعاليات والإعلام الرقمي والإنتاج السينمائي والتلفزيوني والإذاعي وتنظيم الحفلات والإعلام العام والموسيقى والترفيه إلى جانب الألعاب الإلكترونية والنشر والمعلومات التجارية، ويعكس هذا التنوع اتساع المشهد الإعلامي في «راكز» وديناميكيته المتنامية، بما يعزز مكانتها وجهة مثالية للشركات والمواهب في قطاعات الإعلام والإبداع.
وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: يشكل القطاع الإعلامي أحد المحركات الحيوية لتطور الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات ونحن في «راكز» نعمل باستمرار على تطوير مشاريع ومبادرات جديدة لدعم المزيد من الشركات الإعلامية ورواد الأعمال المبدعين ومن خلال مشاريع، مثل تطوير مجمع كومباس 2، وتوسيع مرافقنا الحديثة، وتوفير حلول تأسيس أعمال متنوعة.

