الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

صادرات السيارات الكورية تتجه للانخفاض لأول مرة منذ 5 سنوات

صادرات السيارات الكورية تتجه للانخفاض لأول مرة منذ 5 سنوات
7 ديسمبر 2025 01:34

سيؤول (د ب أ)

أفادت مصادر في قطاع صناعة السيارات بأنه من المتوقع أن تنخفض صادرات كوريا الجنوبية من السيارات في عام 2025 لأول مرة منذ خمس سنوات، وذلك بسبب زيادة الإنتاج الخارجي والرسوم الجمركية الأميركية على الواردات. 
وقدّرت جمعية السيارات والتنقل الكورية (كاما) صادرات السيارات هذا العام بما يتراوح بين 2.71 مليون و2.72 مليون وحدة، بانخفاض يتراوح بين 2.3 و2.6% مقارنة بـ 2.78 مليون وحدة في العام السابق، وفقاً للمصادر. 
وأضافت المصادر أنه في حال ثبات التوقعات، فسيكون ذلك أول انخفاض سنوي منذ عام 2020، عندما عطّلت جائحة كوفيد-19 صادرات السيارات العالمية، وفقاً لوكالة (يونهاب) للأنباء. 
وانخفضت صادرات السيارات إلى 1.88 مليون وحدة في عام 2020 مقارنة بـ 2.4 مليون وحدة في العام السابق. ثم انتعشت الصادرات بشكل مطّرد، حيث ارتفعت من 2.04 مليون وحدة في عام 2021 إلى 2.76 مليون وحدة في عام 2023، وفقاً لبيانات الجمعية. 
ويرجع الانخفاض المتوقع هذا العام بشكل رئيسي إلى ضعف الشحنات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق خارجية لشركات السيارات الكورية. 
ومن يناير وحتى أكتوبر، صدّرت كوريا الجنوبية 2.25 مليون سيارة، ومن المتوقع شحن نحو 460 ألف وحدة في الشهرين الأخيرين من العام الجاري. 

