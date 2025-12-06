الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

%30 حصة الإمارات من إنفاق سكان الخليج على السفر

مسافرون عبر مطار زايد الدولي (الاتحاد)
7 ديسمبر 2025 01:34

رشا طبيلة (أبوظبي)


تستحوذ الإمارات على حصة %30 من إنفاق سكان دول الخليج على السفر للخارج للعام الجاري، حيث يتوقع أن ينفق سكان الدولة 125.5 مليار درهم على السفر للخارج العام الجاري، مقارنة مع 418.7 مليار درهم إجمالي إنفاق سكان دول الخليج على السفر، بحسب تقديرات مجلس السفر والسياحة العالمي.

وأشار التقرير الاقتصادي للمجلس حول أداء دول الخليج سياحياً، أن سكان المنطقة أنفقوا 396.3 مليار درهم على السفر العام الماضي، في وقت أنفق سكان الإمارات 119.7 مليار درهم العام الماضي، لتبلغ حصة الإمارات 30.2%، ومن المتوقع أن ينمو إنفاق سكان الدولة على السفر للخارج سنوياً ليصل إلى 142.1 مليار درهم بحلول عام 2035.
وشهد الإنفاق على السفر للخارج من سكان الإمارات نمواً ملحوظاً العام الماضي وصل إلى 12% مقارنة بمستويات عام 2019، حيث بلغ 107.1 مليار درهم.

السفر للخارج
وشهد إنفاق سكان الدولة على السفر للخارج نمواً سنوياً منذ العام 2021، حيث سجل العام 2021 نحو 104.6 مليار درهم، ليرتفع إلى 111.5 مليار درهم في 2022 بنمو 6.6%، ثم يصعد إلى 117 مليار درهم في 2023 بنمو 4.9%، ويرتفع إلى 119.7 مليار درهم في 2024، مع تقديرات المجلس ليسجل 125.5 مليار درهم العام الحالي، على أن يستمر في النمو ليصل إلى 142.1 مليار درهم بحلول العام 2035.
ويُنفق سكان الإمارات نحو 186 مليار درهم على السياحة والسفر داخل وخارج الدولة، بحسب تحليل لبيانات المجلس، الذي توقع أن يصل إنفاق سكان الإمارات على السياحة الداخلية في الدولة إلى  60 مليار درهم العام الحالي، وسط تقديرات ليصل إلى 73.3 مليار درهم بحلول 2035.
وتفصيلاً، سجل الإنفاق على السياحة الداخلية من السوق المحلي العام 2021 نحو 38.5 مليار درهم، وارتفع إلى 52 مليار درهم في 2022 بنمو 35%، و56.2 مليار درهم في 2023 بنمو 8%، و57.6 مليار درهم في 2024 بنمو 2.4%.
وينمو القطاع السياحي بالإمارات بشكل مستمر، حيث ترتفع مساهمة القطاع بالاقتصاد الوطني الإماراتي إلى 267.5 مليار درهم العام 2025، بنمو 4% مقارنة بالعام الماضي، ليمثل ما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
وتستقبل الإمارات العام الحالي 29 مليون سائح دولي ممن أمضوا ليلة أو أكثر، مقارنة مع 26 مليون سائح العام الماضي، بنمو 11.5%، بحسب توقعات بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.

السياحة
الخليج
حصة بوحميد
الإمارات
السفر
مجلس السفر والسياحة العالمي
