اقتصاد

«كهرباء دبي» تجدد شهادة «الأيزو» في إدارة الامتثال

«كهرباء دبي» تجدد شهادة «الأيزو» في إدارة الامتثال
7 ديسمبر 2025 17:17


دبي (الاتحاد)
جددت هيئة كهرباء ومياه دبي شهادة الجودة العالمية «الأيزو» (ISO 37301:2021 ) في إدارة الامتثال، التي حصلت عليها عام 2023 وكانت من أوائل الجهات المحلية والعالمية التي تحصل على هذه الشهادة.
وتسلّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي شهادة الجودة العالمية «الأيزو» في إدارة الامتثال في المكتب الرئيسي للهيئة، بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، والدكتور علي المويجعي نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة بالهيئة.
وطورت الهيئة بيئة رقمية موحدة ومؤتمتة بالكامل لإدارة الامتثال، تعتمد على لوحات معلومات ذكية، توفر رؤية فورية للإدارة العليا حول أداء الامتثال، وتحليل المخاطر والتوجهات الناشئة بشكل استباقي، بما يتيح اتخاذ قرارات قائمة على البيانات.
كما تسهم التقارير الرقمية الفورية في تعزيز الرقابة وإدارة المخاطر وتحسين الأداء التشغيلي والارتقاء بالتحليل التنبؤي، بما يعزز مكانة الهيئة بوصفها مؤسسة رائدة في إدارة الامتثال التنظيمي.

كهرباء دبي
