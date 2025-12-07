الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«فوربس الشرق الأوسط للسياحة العلاجية» تنطلق في دبي 9 ديسمبر

«فوربس الشرق الأوسط للسياحة العلاجية» تنطلق في دبي 9 ديسمبر
7 ديسمبر 2025 17:18

 

دبي (الاتحاد)
تستعد فوربس الشرق الأوسط لإطلاق فعاليات قمة السياحة العلاجية والرفاهية الصحية، بنسختها الثانية، التي تقام يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، بالشراكة مع المستشفى الأميركي دبي، حيث تجمع الفعالية نخبة من المتخصصين والخبراء في قطاع السياحة العلاجية والرفاهية الصحية، بالإضافة إلى قيادات اقتصادية وشخصيات رسمية، ومبتكرين من جميع أنحاء المنطقة والعالم.
وتسلّط القمة الضوء على المكانة المتنامية للمنطقة، بوصفها وجهة عالمية للرعاية الصحية، ومنصة رائدة للابتكار في السياحة العلاجية والحلول المرتبطة بها، حيث يشارك معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، في الجلسة الافتتاحية للقمة للتركيز على أهمية هذا القطاع الواعد والثقل الذي يمثله في الاقتصاد الوطني وعلى مستوى المنطقة.
كما يشارك مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إلى جانب نخبة من المتخصصين والخبراء في قطاع السياحة العلاجية والرفاهية الصحية.
وتناقش القمة التي تقام في فندق جميرا بيتش، بدبي، ستة محاور رئيسية ضمن جلساتها، أبرزها الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة في دولة الإمارات 2031، التي تهدف إلى جعل الدولة رائدةً عالمياً في هذا المجال، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031 وأهداف مئوية 2071. وقد أسهمت هذه الاستراتيجية في تحقيق تقدم كبير في تحسين مستوى الدخل، وتعزيز الرفاهية الاجتماعية، وتقديم خدمات عالية الجودة، مما جعل الإمارات واحدة من الوجهات العالمية المفضلة للسياحة والاستثمار.

