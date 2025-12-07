«كاواساكي» اليابانية تؤكد طرح الروبوت «كورليو» في الأسواق عام 2035

طوكيو (وام)



أعلنت شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة اليابانية، أن الروبوت «كورليو» الذي يجمع بين شكل الأسد وآلية تحكّم تشبه الدراجة النارية والحصان، سيُطرح للبيع بحلول عام 2035.

وقال تاكاهيرو أوينو، مدير مشروع فريق تطوير «المغامرة الآمنة» في مكتب المشاريع العامة، والذي يتبع مباشرةً لرئيس شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة: إن الروبوت حالياً مجرد مفهوم، لكن الشركة ستبدأ بيعه بحلول عام 2035، مضيفاً: «لقد أعلنا بالفعل عن بدء الاستعدادات للإنتاج الصناعي، وهذا قرار نهائي».

وأوضح أوينو أن فكرة «كورليو» وُلدت من مفهوم تمكين الإنسان من السفر بأمان عبر التضاريس الوعرة التي يتعذر الوصول إليها سيراً على الأقدام أو بأي وسيلة نقل تقليدية.