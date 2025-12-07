اقتصاد النمسا يواصل التعافي بوتيرة معتدلة

فيينا (وام)



واصل اقتصاد النمسا تعافيه خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025، وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.4%، مقارنة بالربع الثاني، وارتفع بنسبة 0.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقاً لهيئة الإحصاءات النمساوية.

وأعلنت مانويلا لينك، مديرة هيئة الإحصاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، سجل أقوى زيادة ربع سنوية خلال العام الجاري، موضحة أن الزيادة الفصلية جاءت أفضل من توقعات سابقة، في إشارة إلى توقع المعهد النمساوي للأبحاث الاقتصادية «WIFO» بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% فقط في الربع الثالث مقارنةً بالربع السابق.

وقالت لينك: «لا يوجد أي شك في تحقيق نمو مستقر حتى الآن».