«بيتكوين مينا» ينطلق في أبوظبي غداً



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «بيتكوين مينا» في أبوظبي، يومي 8 و9 ديسمبر، بتنظيم مشترك بين مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، وشركة BTC Inc، ليؤكد مكانة أبوظبي كمركز رائد للتمويل الرقمي في المنطقة.

وقال حميد الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: ستجمع النسخة الثانية من مؤتمر بيتكوين مينا، نخبة من الشخصيات العالمية في أبوظبي، لتوفير منصة تسهم في دفع عجلة التمويل الرقمي في المنطقة، ومن خلال تنظيم هذا الحدث في عاصمة دولة الإمارات، نرسخ التعاون العالمي، ونتبادل الرؤى المهمة، ونعزز الابتكار في مشهد البيتكوين المتطور، ويؤكد المؤتمر التزامنا بتطوير تقنيات الأصول الرقمية، ودعم تحول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مركز عالمي رائد في مجال التمويل الرقمي.

ويستعد مؤتمر بيتكوين مينا لاستقبال أكثر من 90 عارضاً وراعياً على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع في مركز أدنيك - قاعة مارينا أبوظبي، ليقدم تجربة استثنائية تجمع بين المعرفة والابتكار في عالم التمويل الرقمي.