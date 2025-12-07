موانئ دبي العالمية تُطوّر مرافق حدودية استراتيجية في أفغانستان



دبي (الاتحاد)

وقّعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» اتفاقية مع حكومة أفغانستان لتطوير وتشغيل أهم المرافق الحدودية البرية في البلاد في منطقتي «تورخام» و«هيراتان».

وتُمثّل هذه الشراكة خطوةً هامةً نحو تحديث بوابات التجارة الرئيسية لأفغانستان، وتعزيز مكانتها كممر عبور إستراتيجي يربط بين وسط وجنوب آسيا.

ويُعتبر معبرا «تورخام» و«هيراتان» شريانين أساسيين لتجارة أفغانستان مع جيرانها، وتُظهر بيانات التجارة العامة أن بضائع تُقدّر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات تنتقل عبر حدود أفغانستان سنوياً، حيث تجاوزت قيمة التجارة الثنائية مع باكستان وحدها أكثر من 1.6 مليار دولار أميركي في عام 2024.

وعلى الرغم من الحجم الضخم للتجارة، لا تزال البنية التحتية المحدودة والإجراءات اليدوية تُعيق كفاءة التدفق التجاري.

ويُعدّ تحديث هذه المعابر أمراً حيوياً لتعزيز إمكانات أفغانستان كمسار عبور إقليمي رئيسي، وتمكين تجارة أكثر استقراراً وأماناً وبسعة تشغيلية كبيرة.

وحسب بنود الاتفاقية، التي تتخذ شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص، ستُجري مجموعة موانئ دبي العالمية دراسة جدوى فنية ومالية شاملة قبل إتمام عملية الامتياز.

ومن المتوقع أن يشمل المشروع تحديثات متكاملة للبنية التحتية، وأنظمة متطورة لمناولة البضائع، ورقمنة العمليات الحدودية لتعزيز كفاءة التجارة عبر الحدود وسلامتها وموثوقيتها.

وقع الاتفاقية من طرف الحكومة الأفغانية الحاج مفتي عبدالمتين سعيد، نائب الوزير في إدارة الإيرادات والجمارك، وناصر النيادي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد».

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إن ممرات التجارة الفعّالة تعتبر عنصراً أساسياً في تعزيز المرونة الاقتصادية، وتتمتع أفغانستان بموقع فريد يُمكّنها من الاستفادة من روابط أقوى مع الدول المجاورة، وتدعم هذه البوابات تدفقات تجارية ضخمة، وسيُسهم تحديثها في رفع مستوى الأداء بإمكانات أكبر بكثير في كامل أنحاء المنطقة.

وأعرب عن ثقته بأن البنية التحتية الحدودية الأكثر ذكاءً وبإدارة مُتمكنة يُمكنها أن تُعبّد الطريق أمام الاستقرار وتوليد الفرص، ونحن ملتزمون بدعم أفغانستان في سعيها لبناء مستقبل أكثر ترابطاً وازدهاراً.

وسيمنح المشروع أيضاً الأولوية للتوظيف المحلي، وتنمية المهارات، والتعاون مع الشركاء على مستوى أفغانستان.

وستواصل حكومة أفغانستان توفير الخدمات الحدودية السيادية، بما في ذلك خدمات الجمارك والهجرة والأمن والرقابة التنظيمية، وضمان عمليات سلسة وآمنة بالتعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية.