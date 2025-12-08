الذهب يصعد وسط تفاؤل بخفض المركزي الأميركي للفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مستفيدة من تزايد التوقعات بشأن قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض الفائدة هذا الأسبوع، مما زاد من الضغط على الدولار.

وبحلول الساعة 0118 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمئة ليلامس مستوى 4206.99 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4236.30 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أسابيع الذي لامسه في الرابع من ديسمبر، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 58.25 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1646.56 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1455.55 دولار للأوقية.