الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الاقتصاد» تناقش تبادل الخبرات بمجال الإنتاجية بين الإمارات وروسيا

«الاقتصاد» تناقش تبادل الخبرات بمجال الإنتاجية بين الإمارات وروسيا
8 ديسمبر 2025 18:06


أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة منتدى «الإمارات – روسيا: تبادل الخبرات والممارسات في مجال الإنتاجية»، حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار بين البلدين في مجالات الإنتاجية، وتوسيع نطاق تبادل الخبرات التطبيقية في تطوير السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وأكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات، قطعت أشواطاً واسعة في دعم وتعزيز منظومة الإنتاجية باعتبارها ركيزة رئيسة لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الدولة تبنت خلال السنوات الأخيرة مجموعة واسعة من السياسات الحديثة والمتطورة التي عززت ريادتها في قطاعات الاقتصاد الجديد، وطورت نموذجاً اقتصادياً مرناً يقوم على المعرفة والابتكار، ورفع كفاءة رأس المال البشري، وتسريع التحول الرقمي في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وشهد المنتدى مناقشة سبل تنمية رأس المال البشري الماهر، ورفع إنتاجية العمل، وتعزيز الإنتاجية في قطاعات الصناعة والسياحة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبحث آليات تمكين الشركات من تبني نماذج تشغيل أكثر كفاءة تعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة.

