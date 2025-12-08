الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

500 عارض وعلامة تجارية بـ «مؤتمر بيتكوين» في أبوظبي

500 عارض وعلامة تجارية بـ «مؤتمر بيتكوين» في أبوظبي
8 ديسمبر 2025 18:40

 


أبوظبي (الاتحاد)
يجمع مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي انطلقت فعالياته اليوم في أبوظبي منظومة البيتكوين العالمية تحت سقف واحد، مانحًا الزوار والمشاركين فرصة استثنائية للتواصل مع أبرز رواد الصناعة والمبتكرين.
ويقدم الحدث جدولًا غنيًا بالجلسات والفعاليات، المُصممة لتسليط الضوء على عمق الخبرة في مجال البيتكوين داخل دولة الإمارات وخارجها ليشكل منصة ديناميكية تجمع الفكر، والابتكار، والشراكات التي تدفع مستقبل الأصول الرقمية في المنطقة.
ويجذب مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آلاف الزوار، إذ يوفر فرصة استثنائية للتواصل المباشر مع نخبة المؤسسات الرائدة ورواد الأعمال في هذا المجل، إضافة لأبرز خبراء الصناعة واستكشاف أحدث الخدمات والحلول التي تشكّل مستقبل البيتكوين عالمياً.
إلى جانب جدول أعمال ثري بالكلمات الرئيسية والنقاشات المتخصصة، يضم المؤتمر جناحاً متكاملاً لمعرض يضم 500 عارض وعلامة تجارية، بدءاً من مُعدّني البيتكوين ومزوّدي التكنولوجيا، وصولًا إلى منصات التداول العالمية. وهذا التنوع يمنح الوافدين الجدد فرصة مثالية لاكتشاف جميع جوانب رحلة البيتكوين في مكان واحد.
كما يُعد المؤتمر نقطة التقاء لمجتمع البيتكوين، مقدّماً تجربة تفاعلية فريدة تجمع بين الحماس والمعرفة، لتلبي تطلعات الخبراء والمبتدئين على حد سواء.
ويضم معرض هذا العام نخبة من العلامات التجارية العالمية الرائدة، من بينها «eToro»، المنصة العالمية للاستثمار والتداول، إلى جانب عدد من الشركات المؤثرة مثل «Bitmain»، الرائدة في مجال التعدين وتصنيع الأجهزة، و«MicroBT»، المتخصصة في تصنيع أجهزة التعدين، إلى جانب منصة «Crypto.com»، إحدى أبرز منصات التبادل العالمية.
ويشارك في هذا الحدث أسماء بارزة أخرى مثل Exodus، Antalpha، Metaplanet، وCore DAO، مما يمنح الزوار فرصة نادرة للتواصل المباشر مع الخبراء الذين يقودون التطور السريع لمنظومة البيتكوين.
وصُمم المعرض ليكون وجهة شاملة تناسب الجميع، من المستثمرين المخضرمين إلى المبتدئين في رحلتهم مع البيتكوين. وسيعمل العارضون على تمكين الحضور من تعميق معرفتهم وبناء الثقة في عالم الأصول الرقمية، عبر تجربة تفاعلية تجمع بين التعلم والابتكار.
وتُعد سلسلة فعاليات بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة رائدة تجمع أبرز المتحدثين والخبراء العالميين في مجال العملات الرقمية، إلى جانب ورش عمل متخصصة ومعارض مبتكرة وأنشطة تفاعلية. وتوفر هذه الفعاليات فرصة مثالية لقادة الصناعة والمطورين والمستثمرين والمتحمسين لتبادل الأفكار واستكشاف أحدث الاتجاهات التي تشكل مستقبل البيتكوين والأصول الرقمية.

 

أخبار ذات صلة
انطلاق الدورة الثانية لمؤتمر«بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في أبوظبي
«بيتكوين مينا» ينطلق في أبوظبي غداً
البيتكوين
آخر الأخبار
نازحة فلسطينية في مخيم بدير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
10 ديسمبر 2025
تطور لافت في موقف لندن تجاه تنظيم الإخوان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التوجه البريطاني لحظر «الإخوان» يقرّب نهاية «الجماعة»
10 ديسمبر 2025
البابا يلتقي الرئيس الأوكراني في إيطاليا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا
10 ديسمبر 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
10 ديسمبر 2025
طفل نازح يتمسك بسياج بمخيم في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
«يونيسف»: أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاداً
10 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©