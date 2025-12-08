«الخليج العربي للاستثمار» توقع مذكرة تفاهم مع «جرين هاربر» الصينية



أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة الخليج العربي للاستثمار الإماراتية، ومقرها أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة جرين هاربور للاستثمار (GHI) الصينية.

ويعتزم الطرفان، بموجب هذه المذكرة، التعاون لتأسيس صندوق استثماري برأسمال أولي قدره 500 مليون دولار. وسيركز الصندوق على مشاريع الاكتتاب العام الأولي العالمية، مع إعطاء الأولوية لقطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم، الدكتور خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، وزي دي ليو، رئيسة مجلس إدارة شركة جرين هاربور للاستثمار، بحضور عدد من ممثلي الشركتين.

وقال الدكتور خليفة المحيربي بهذه المناسبة: توقيع مذكرة التفاهم مع شركة هاربور الصينية سيفتح آفاق التعاون المشترك في عدد من مجالات الاستثمار الهامة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات، مما سيمكننا من مواكبة التطور المتسارع في هذه القطاعات الحيوية والهامة.