اقتصاد

أبوظبي تحتضن احتفالية مجلة TIME لتكريم الشخصيات الأكثر تأثيراً حول العالم

8 ديسمبر 2025 22:26



 أبوظبي (الاتحاد) احتضنت أبوظبي -لأول مرة- النسخة الأولى من احتفالية مجلة TIME «تايم» لتكريم الشخصيات الأكثر تأثيراً حول العالم، بمشاركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية إلى جانب نخبة من قادة الأعمال الدوليين وجيسيكا سيبلي، الرئيس التنفيذي للمجلة.

وتهدف هذه الجوائز إلى تكريم القادة من مختلف أنحاء العالم الذين أحدثوا تأثيراً ملموساً في شركاتهم أو قطاعاتهم أو مجتمعاتهم. وتم تكريم أربع شخصيات بارزة خلال الحفل الذي أقيم في جزيرة السعديات، وهم: أليكسيس أوهانيان، مؤسس شركتي Seven Seven Six وAthlos، والمؤسس المشارك في Reddit، وجيمي سالتر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Authentic Brands Group (ABG)، وكيت كالوت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Amini Tech، وزاك براون، الرئيس التنفيذي لفريق McLaren Racing.

 

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «إن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة جعلت من الازدهار رافعة ومحفزاً للتقدم الاجتماعي، وأعطت أولوية للاستثمار في الإنسان وإلهامه لتحقيق الإنجازات الطموحة، ولذلك كانت العاصمة أبوظبي هي المكان المناسب لتكريم هذه الشخصيات الأكثر تأثيراً حول العالم، حيث يجسدون ما يمكن للتفاعل الإيجابي بين القوى البشرية والتكنولوجية والعلمية والاجتماعية تحقيقه في خدمة البشرية، وتعزيز التقدم العالمي في المجالات كافة».

وأضاف معاليه: إن هذا النهج الثابت لدولة الإمارات يؤكد أن النجاح الاقتصادي يمكن أن يكون أداة لتحقيق الازدهار والفرص للجميع، وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع في الدولة.

 جرى تنظيم الاحتفالية برعاية ودعم من منصة التداول الإلكتروني العالمية Capital.com والتي توسع أعمالها في بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقاً من دولة الإمارات، إلى جانب مجموعة NMDC الإماراتية المزود الإقليمي الرائد في خدمات الطاقة البحرية والهندسة والمشتريات والبناء.

وقال فيكتور بروكوبينيا مؤسس Capital.com: «فخورون بالاحتفاء بقادة حوّلوا الأفكار إلى تأثير ملموس في قطاعاتهم وحياة الملايين. لقد أثبتت الإمارات مجدداً أنها وجهة للمواهب الطموحة، بفضل بيئة تكافئ الجهد والابتكار».

ومن جهته، أكد ياسر زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC التزام المجموعة بمفهوم «القيادة الحارسة» التي تقوم على التوجيه والتمكين وحماية التقدم.

وقال: «روح الابتكار والمرونة التي شهدناها خلال هذه الاحتفالية تعكس القيم التي نؤمن بها في دولة الإمارات وفي مجموعة NMDC، وهي الطموح والتعاون والإيمان بمستقبل أفضل. هذه المبادئ توجه عملنا وتساهم في بناء عالم تزدهر فيه الأفكار ويتشارك فيه الجميع التقدم».

أبوظبي
ثاني الزيودي
