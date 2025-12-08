الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«مطار الشارقة» يضيف طيران «كاسبين» إلى شبكته

«مطار الشارقة» يضيف طيران «كاسبين» إلى شبكته
9 ديسمبر 2025 01:18

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي، انضمام طيران كاسبين، إلى شبكتها التشغيلية عبر رحلات مجدولة تربط الشارقة بخمس مدن رئيسية في إيران، في خطوة تعزز السفر والسياحة بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يوسع شبكة الوجهات الدولية للمطار.
وسيبدأ طيران كاسبين تشغيل رحلاته اعتباراً من اليوم، عبر طائرات «بوينغ 500-737» بسعة 120 راكباً، وتشمل العمليات 7 رحلات أسبوعية من طهران، و3 من لامرد، ورحلتين من قشم، إلى جانب رحلة واحدة من شيراز، وأخرى من بندر عباس.
وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ترحيبه بانضمام طيران كاسبين إلى شبكة المطار حيث تعزز هذه الخطوة حركة السياحة والتبادل الثقافي، وتدعم تجربة المسافرين بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يرسخ مكانة الشارقة على خريطة السفر الإقليمية والدولية.

