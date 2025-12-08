16 قيادياً من 9 دول يستكشفون تجربة الإمارات الريادية في السياحة

دبي (الاتحاد)

نظّم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية دبي للسياحة، برنامجاً تعريفياً متكاملاً ضمن «البرنامج الدولي للقيادات السياحية»، استهدف 16 قائداً سياحياً من 9 دول حول العالم، شمل سلسلة من الزيارات الميدانية وورش العمل المتخصصة.

وشارك في البرنامج الذي أشرف على تنفيذه خبراء من حكومة الإمارات، نخبة من القيادات السياحية الدولية، بينهم أمناء عامون ورؤساء دواوين ومديرون تنفيذيون من كازاخستان، والمالديف، وجورجيا، ومونتنيغرو، وسيشل، وأوزبكستان، وبيلاروس، وقيرغيزستان، وكينيا.

واطّلع المشاركون على التجربة الإماراتية الريادية في تطوير السياحة وأفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن البرنامج الدولي للقيادات السياحية يعكس رؤية حكومة دولة الإمارات في تمكين الكفاءات العالمية ونقل المعرفة وأفضل الممارسات لتطوير الوجهات السياحية وتعزيز الابتكار وجاذبية التجربة السياحية.