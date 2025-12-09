الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

نيكي يتراجع ومكاسب أسهم الرقائق تحد من خسائره

نيكي يتراجع ومكاسب أسهم الرقائق تحد من خسائره
9 ديسمبر 2025 08:18

انخفض المؤشر نيكي الياباني قليلاً اليوم الثلاثاء مقتفياً أثر انخفاضات وول ستريت الليلة الماضية، لكن مكاسب أسهم قطاع الرقائق الإلكترونية حدت من الخسائر.
واتخذ المستثمرون موقفاً حذراً قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية غداً الأربعاء، وسط توقعات واسعة النطاق بخفض أسعار الفائدة.

وانخفض نيكي أقل من 0.1 بالمئة إلى 50552.48 نقطة، مع تبقي نصف ساعة على انتهاء فترة التداول في منتصف النهار.
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1 بالمئة إلى 3381.09 نقطة.

وكان انخفاض سهم شركة فاست ريتيلنج، المالكة لشركة يونيكلو، 1.4 بالمئة حاسماً، إذ أفقد نيكي 79 نقطة نظراً لثقله.

وفي الوقت نفسه، ارتفع العديد من أسهم شركات أشباه الموصلات بقوة، ماضية على مسار نظيراتها الأميركية.
وصعدت أسهم شركتي تصنيع أدوات صناعة الرقائق ديسكو 5.2 بالمئة وطوكيو إلكترون 1.2 بالمئة. وزادت أسهم شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق لايزرتك اثنين بالمئة ونظيرتها أدفانتست 0.6 بالمئة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على نيكي، ارتفع 90 وانخفض 134 واستقر سهم واحد.

المصدر: وكالات
مؤشر نيكي الياباني
نيكي
