استقرار أسعار الذهب

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع وضع المستثمرين في الحسبان خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة إلى حد بعيد، بينما يستعدون لإشارات على أن البنك قد يتبنى دورة تيسير نقدي أبطأ من المتوقع في اجتماعه الذي يستمر يومين ويبدأ في وقت لاحق من اليوم.



واستقر سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية عند 4186.99 دولار للأوقية في الساعة 02:31 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 4215.80 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة عند 58.10 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 59.32 دولار يوم الجمعة.

وارتفع سعر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1650.20 دولار وزاد سعر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1471.25 دولار.