اقتصاد

4 مشاريع تطويريه في معرض عقاري بالشارقة

4 مشاريع تطويريه في معرض عقاري بالشارقة
9 ديسمبر 2025 22:01


الشارقة (الاتحاد)
أكد خبراء عقاريون أهمية الدور المتنامي للشركات العقارية في دعم الحركة الاقتصادية والعمرانية في الشارقة، وتقديم مشاريع نوعية تتوافق مع رؤية الإمارة في البناء المستدام وتعزيز البنية التحتية.

وقال خليفة سلطان بن حارب المهيري، المدير العام لشركة «الراسخون للعقارات»، خلال فعاليات المعرض العقاري الذي تنظمه الشركة، إن المعرض يعكس مكانة الشارقة المتنامية كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية في دولة الإمارات؛ بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وموقعها الاستراتيجي وتنوع الفرص المتاحة فيها.

ويشهد المعرض الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز الجواهر للمؤتمرات ويختم في 10 ديسمبر، استعرض أربعة مشاريع تشمل بوابة القاسمية 1، بوابة القاسمية 2، الصجعة النموذجية، وخط الصجعة.

بدوره، قال سعيد غانم السويدي، رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، : «يسرّنا أن نشارك في افتتاح هذا المعرض الذي يعكس الدور المتنامي للشركات في دعم الحركة الاقتصادية والعمرانية في إمارة الشارقة»، والتي تقوم على التخطيط الدقيق، وتوفير بيئة محفّزة للمستثمرين، وتعزيز منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويشهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال السنوات الماضية نمواً متسارعاً مدعوماً بتوسع عمراني مدروس، وشبكة طرق استراتيجية تربط بين أهم مناطق الدولة، مثل طريق الإمارات العابر وطريق الذيد وطريق خورفكان، إضافة إلى قرب العديد من المشاريع من المسارات المستقبلية لـقطار الاتحاد. وتمتاز الإمارة بتوازن فريد بين التطوير الحضري، والمساحات الخضراء، والبنية الخدمية، ما جعلها وجهة مثالية للسكان والمستثمرين على حد سواء.

الشارقة
قطاع العقارات
