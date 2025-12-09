



دبي (الاتحاد)

ينطلق لأول مرة في موقعين منفصلين 8500 عارض من 195 دولة في «جلفود 2026» دبي (الاتحاد) تستعد دبي لاستضافة النسخة الأضخم من معرض «جلفود»، والذي يقام للمرة الأولى ضمن موقعين منفصلين في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي ومركز دبي التجاري العالمي، ليفتح بذلك آفاقاً غير محدودة للفرص ضمن منظومة الغذاء العالمية.

ويأتي هذه التوسُّع الاستراتيجي مواكبةً للتحول الذي يشهده قطاع الأغذية والمشروبات العالمي، مدفوعاً بتَكامُل عوامل الصحة والتكنولوجيا والاستدامة وشفافية سلاسل الإمداد، وتنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وسط توقّعات ببلوغ حجم سوق الأغذية والمشروبات العالمي 11.37 تريليون دولار بحلول عام 2030، وتسجيل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسرع معدّلات النمو في القطاع، وزيادة توجه الشركات نحو منصّاتٍ تدعم التوسّع عبر الحدود.

ويستقطب «جلفود» في نسخته الحادية والثلاثين أكثر من 8,500 عارض، وأكثر من 1.5 مليون منتج، ومشاركات دولية واسعة من 195 دولة، كما يستضيف مجموعةً واسعة من الجهات والمؤسسات الحكومية العالمية.

وقال مارك نابير، نائب الرئيس لإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي: «يستهل «جلفود 2026» أجندة الفعاليات العالمية في قطاع الأغذية والمشروبات كأول وأهم فعالية من نوعها خلال العام، ليرسم بذلك التوجهات الاستراتيجية للقطاع».

يقام «جلفود 2026»، ولأول مرة في تاريخ تجارة الأغذية العالمية، بالتزامن في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، ليبلغ نطاق المساحة الإجمالية المعرض 240,000 متر مربع، ليصبح بذلك أكبر منصة تجارية في قطاع الأغذية والمشروبات على الإطلاق. وسيحتضن مركز دبي التجاري العالمي قطاعات سريعة النمو، وكبار تُجَّار التجزئة، بالإضافة إلى الشركات الناشئة المُبتَكِرة، فيما سيكون مركز دبي للمعارض في «مدينة إكسبو دبي» بمثابة منصةٍ لحوار عالمي رفيع المستوى، ومركز للأجنحة الوطنية الأكثر ابتكاراً وتأثيراً في العالم، ولتجارة السلع على نطاقٍ واسع، والوفود الحكومية الهامة، ومراكز المشتريات.