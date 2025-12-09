بنك أبوظبي الأول ينضم إلى مبادرة «مجرّة»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن مشاركته رسمياً في مبادرة «مجرّة» العالمية، التي تهدف إلى إنشاء منصة متكاملة جديدة لإصدارات أسواق المال وتداولها، وتوزيعها على المستوى الدولي.

ستوفّر «مجرّة» مزايا فورية لعملاء البنك وللأسواق، من خلال مركزها في أبوظبي العالمي (ADGM)، وستعمل بدعم من منصة «هالو للاستثمار»، وبالتنسيق، عند اقتضاء الأمر، مع الجهات التنظيمية المحلية ومزوّدي السيولة.

يشكّل هذا القرار خطوة استراتيجية تعزّز دور بنك أبوظبي الأول في تنشيط الاستثمار العالمي، وحركة رؤوس الأموال، والابتكار المالي. ومن المتوقع أن يفتح هذا التعاون آفاقاً واسعة أمام قطاعات البنك الرئيسة، استناداً إلى رؤية مشتركة لقطاع مالي عالمي أكثر كفاءة وشفافية وترابطاً. كما سيحصل البنك على فرص توزيع أوسع، تتيح تسويق أدوات الدَّين، والمنتجات المهيكلة، والتمويل الإسلامي، وحلول الخزينة، بسرعة وكفاءة أكبر، سواء للمستثمرين المحليين أو العالميين، عبر المنصة المترابطة التي توفرها «مجرّة».