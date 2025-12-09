1.2 مليار درهم لتطوير مشروع راديسون ريزيدنسز في جزيرة الريم



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رويال للتطوير القابضة، التابعة لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة فنادق راديسون لتطوير مشروع راديسون ريزيدنسزعلى الواجهة البحريّة في جزيرة الريم، بقيمة تبلغ 1.2 مليار درهم.

وقال طارق نزال، المدير العام لشركة رويال للتطوير القابضة: «يُمثل تطوير راديسون ريزيدنسز جزيرة الريم خطوةً هامةً نحو تحقيق رؤية الشركة في بناء مجمعات سكنية فاخرة تحمل علامةً تجاريةً رائدة وترتقي بجودة الحياة الحضرية في أبوظبي وابتكار أساليب حياة عصريّة، وتحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل، بما يعكس النمو الديناميكي لإمارة أبوظبي».

ومن جانبه قال إيلي ميلكي، الرئيس التنفيذي للتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا واليونان وقبرص في مجموعة فنادق راديسون: «فخورون بتوسيع محفظتنا السكنية بالتعاون المشترك مع رويال للتطوير القابضة، سيقدم راديسون ريزيدنسز جزيرة الريم تجربة معيشة راقية، جوهرها الضيافة، وتميّز التصميم، والمساحات المجتمعيّة. يعزّز هذا التعاون حضورنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكّد التزامنا بتقديم مساكن تحمل علامتنا التجارية، تجمع بين الراحة والجودة».