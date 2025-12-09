مصنع جديد لـ«جوتن» في «إيكاد الصناعية» بقيمة 400 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة جوتن عن خططها لاستثمار 400 مليون درهم لبناء مصنعها الجديد في مدينة أبوظبي في مدينة إيكاد الصناعية، في خطوت تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للشركة، وتمكينها من إنتاج ما يقارب 65 مليون ليتر دهان سنوياً، مما يمثل زيادة بنسبة 50% في إنتاجية الشركة في أبوظبي.

وقالت الشركة إنه سيتم تصميم المنشأة الجديدة وفق معايير الأتمتة المتقدمة والأنظمة الرقمية وتقنيات التصنيع الذكية، التي من شأنها أن تعزّز مستويات الدقة والاتساق والاستدامة والكفاءة بشكل عام.

وتحتفل «جوتن أبوظبي» بمرور ثلاثة عقود على انطلاق عملياتها في أبوظبي، وهو إنجاز يعكس الشراكة الراسخة التي تجمعها مع العاصمة الإماراتية، واستمرارها في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة.

ومنذ انطلاق عملياتها كأول شركة عالمية رائدة لتصنيع الدهانات في أبوظبي، شهدت العلامة نمواً لافتاً منحها مكانة رائدة في السوق، حيث أصبحت شريكاً موثوقاً في المشاريع الكبرى ضمن قطاعات الطاقة والعمارة والإسكان.

وقال سفين يوهان ستوب، المدير العام لشركة جوتن أبوظبي: «شكلت أبوظبي محوراً أساسياً في مسيرة نمو (جوتن) ضمن المنطقة، ويعزز هذا الاستثمار من طموحاتنا الرامية إلى تعزيز عملياتنا داخل الإمارة، فالمنشأة الجديدة توفر نقلة نوعية في أسلوب التصنيع الذي نعتمده، وتساعد على الجمع بين خبرتنا الفنية الكبيرة وتقنيات الأتمتة المتقدمة لبناء منظومة عمليات أكثر كفاءة وذكاء. كما يسهم هذا الاستثمار في تعزيز قدرتنا على دعم المشاريع الكبرى في العاصمة وتوسيع حضورنا على مستوى المنطقة».