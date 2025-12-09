مشاركون في «أسبوع أبوظبي المالي 2025» لـ«الاتحاد»: أبوظبي أنموذج عالمي في قيادة التحولات المالية

حسام عبد النبي (أبوظبي)

أكد مشاركون في فعاليات أسبوع «أبوظبي المالي 2025» لـ«الاتحاد» أن أبوظبي باتت تشكّل أنموذجاً عالمياً في قيادة التحولات المالية، عبر وضع منظومة شاملة تحدد الأولويات والطموحات، وتتخذ خطوات سبّاقة لوضع حلول مبتكرة ومتفرّدة على المستوى العالمي. وقالوا: إن أبوظبي تمتلك زمام القيادة عالمياً في مجالات الثقة الرقمية وتطوير التقنيات السيادية، في العصر الجديد من الابتكار على مستوى الدول، مشيرين إلى أن المؤسسات المالية في أبوظبي اتّخذت بالفعل خطوات جادة وسبّاقة لقيادة التحولات العالمية.



أولويات وطموحات

وأكد محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، أن أبوظبي قادرة على قيادة التحولات المالية العالمية، عبر وضع منظومة شاملة تحدد الأولويات والطموحات، وتتخذ خطوات سبّاقة لوضع حلول مبتكرة ومتفرّدة على المستوى العالمي.

وقال: إن استضافة حدث عالمي بحجم «أسبوع أبوظبي المالي 2025» يُعد خطوة مهمة لتحقيق هذا الهدف حيث يتيح للعاملين في القطاع المالي الالتقاء بقادة القطاع في العالم والاطلاع على أحدث المستجدات والتطورات في القطاع المالي والمصرفي ومشاركة الخبرات، ومن ثمَّ ابتكار حلول ترتكز على الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن مصرف أبوظبي الإسلامي وضع رؤية استراتيجية للعام 2035 ترتكز على 3 محاور هي كيفية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بحيث يتم توظيف حلول الذكاء الاصطناعي ليكون متداخلاً في جميع أنشطة ومعاملات المصرف على مدار السنوات العشر المقبلة، وابتكار الحلول المتقدمة لتلبية تطلعات العملاء، وتطوير وتبنى أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة المؤسسية والشفافية، معرباً عن ثقته في قدرة المؤسسات المالية في دولة الإمارات والمصارف الإماراتية بشكل خاص على مواكبة التطورات العالمية وابتكار الحلول الذكية، التي تكون نموذجاً لتطور العمل المصرفي وخدمة العملاء.



زمام القيادة

من جهته قال محمد رجب، مدير استراتيجيات التسويق في مؤسسة «إيه دي آي» وهي شركة تكنولوجيا مقرها أبوظبي تعمل على تمكين الحكومات والمؤسسات من خلال بنية تحتية تعتمد على تقنية البلوك تشين: إن أبوظبي تمتلك زمام القيادة عالمياً في مجالات الثقة الرقمية وتطوير التقنيات السيادية، في العصر الجديد من الابتكار على مستوى الدول.

وأكد أن أبوظبي توفّر قاعدة انطلاق مثالية لتحقيق أهداف الشركات العالمية. وأضاف أن «أبوظبي المالي العالمي» يتيح إطاراً تنظيمياً متطوراً وحوكمة قوية، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى الكفاءات العالمية واستقرار اقتصادي متميز في موقع يربط بين الشرق والغرب.

وأوضح أن المؤسسة تستعد لإطلاق شبكة إيه دي آي تشين (ADI Chain) على الشبكة الرئيسية، والتي طوّرت لتكون أسرع بنية تحتية لشبكات البلوك تشين على مستوى العالم مدعومة بتقنيات معالجة الرسوميات، في إنجاز غير مسبوق في مجال التكنولوجيا اللامركزية، وصُمّم هذا المشروع في أبوظبي.

وكشف رجب عن إطلاق عملة مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي (DDSC) تم تطويرها من قبل مجموعة «آي إتش سي» وبنك أبوظبي الأول، وستُستضاف على شبكة إيه دي آي تشين، إضافةً إلى إطلاق أكاديمية «التقنيات المستقبلية 4.0» بالتعاون مع سوق أبوظبي المالي العالمي وعدد من الجامعات، حيث سيتم تدريب أكثر من 10 آلاف متخصّص في تقنيات Web3، بما يعزّز منظومة الخبرات الرقمية في أبوظبي.



شراكة

من جهة أخرى، أكد دونغ-وون كيم، الرئيس العالمي لشركة هانوها لايف، الكورية أهمية الشراكة بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودور القطاع المالي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كاشفاً عن رؤية الشركة لبناء جيل جديد من النظام المالي العالمي بالتعاون مع أبوظبي والخطط المستقبلية للاستثمارات المشتركة. وأكد أهمية التعاون العملي والمستدام مع أبوظبي: «نسعى معاً، وبالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لأسواق أبوظبي، إلى بناء نظام مالي جديد. ونتوقع أن يشمل التعاون المستقبلي مجالات مالية رئيسية، مثل الاستثمارات المشتركة في الأصول الحقيقية، وتمويل سلاسل الإمداد، والبنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود، إضافة إلى تطوير منصات الأصول الرقمية. ونطمح لأن تتحول هذه الشراكة إلى نموذج عالمي للجيل القادم من التمويل، مع التزامنا بالعمل عن كثب مع دولة الإمارات كشريك رئيسي في التحولات المالية المقبلة».

وأشار دونغ-وون كيم، في كلمته في قمة الأسواق العالمية ضمن أسبوع أبوظبي المالي 2025، إلى أن التعاون بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات يشهد توسعاً متواصلاً، مؤكداً أن شركة هانوها المالية تعمل بما ينسجم مع مسار «شراكة المئة عام» بين البلدين.



شريك رئيسي

تشارك الشركات المالية الأربع التابعة لهانوها المالية، وهي هانوها لايف، وهانوها للتأمين العام، وهانوها لإدارة الأصول، وهانوها للاستثمار والأوراق المالية، في أسبوع أبوظبي المالي 2025، كشريكٍ رئيسي، وهو الحدث الأكبر في الشرق الأوسط في مجال المال، إذ يشكّل منصة يلتقي فيها قادة القطاع المالي حول العالم لبحث خطط وفرص التعاون التي ترسم ملامح مستقبل التمويل.