صندوق الإمارات للنمو وHUB71 يوقعان شراكة استراتيجية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق الإمارات للنمو EGF، منصة الدولة الوطنية لرأس مال النمو بقيمة مليار درهم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، تهدف إلى تعزيز نمو وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في مرحلة التوسع ضمن الشركات التي تحظى بدعم Hub71 وEGF، وترسّخ هذه الشراكة مهمة الطرفين المشتركة في الارتقاء بالقطاع الخاص، ودعم أجندة التنويع الاقتصادي طويل المدى لدولة الإمارات.

وقّع اتفاقية الشراكة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق نموّ الإمارات، وأحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71، حيث تضع إطاراً منسّقاً يهدف إلى الاستثمار برأس مال النمو، وتوسيع المسارات التجارية، ودعم الجاهزية التشغيلية. وينسجم هذا التعاون مع الهدف المشترك للطرفين في دعم نمو الشركات عالية الإمكانات.

وقال خليفة الهاجري: «تمثل شراكتنا مع Hub71 اتساقاً طبيعياً بين منصتين وطنيتين تتشاركان الهدف ذاته، والمتمثل في دعم مستقبل اقتصاد دولة الإمارات. ومن خلال الجمع بين قدراتنا المشتركة، نمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات في مراحل النمو من التوسع والمنافسة والمساهمة بفاعلية في أجندة الدولة للنمو الاقتصادي المتنوع».

من جهته، قال أحمد علي علوان: «يجمع تعاوننا مع صندوق الإمارات للنمو بين دعم Hub71 للمؤسسين في بناء شركاتهم، والتمويل المخصص للتوسع الذي يوفره الصندوق للشركات العاملة في الدولة. هذا التكامل يهيئ مساراً واضحاً يساعد الشركات على الانتقال بثبات من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النمو».