أبوظبي تستضيف قمة الهيئات التنظيمية المالية العالمية 2025

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) الدورة الرابعة من قمة الهيئات التنظيمية المالية العالمية، التي أقيمت خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025، وجمعت كبار ممثلي الهيئات التنظيمية من مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا وآسيا، إلى جانب عدد من أبرز الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع المالي الأميركي لتبادل المعارف والرؤى والخبرات.

وركزت اجتماعات الطاولة المستديرة على تطورات السوق الأخيرة، والمخاطر المرتبطة بها، وكيفية معالجتها. وتمت مشاركة النقاشات رفيعة المستوى التي استضافتها القمة الحصرية لاحقاً مع الحضور المشارك في أسبوع أبوظبي المالي.

ورسّخت القمة مكانتها ملتقى دولياً رائداً، يجمع أبرز الهيئات التنظيمية المالية في العالم في أجواء حصرية مغلقة.

وتُسهّل القمة جهود التعاون على أرفع مستوى في مجالات الابتكار التنظيمي، والتحديات الناشئة، والأطر المالية المتطورة، مع التركيز على ضمان مرونة ونزاهة الأنظمة المالية العالمية.

وركز هذا الحدث الحصري لهذا العام على تطور سوق الائتمان الخاص عالمياً، فقد أصبح نمو الائتمان الخاص أحد المحاور الرئيسة في النقاشات الدائرة حول قطاع الوساطة المالية غير المصرفية، في وقت باتت فيه صناديق الائتمان الخاص من أسرع القطاعات نمواً ضمن النظام المالي العالمي.