«بي بي في إيه» يحصل على الموافقة المبدئية لترخيص الفئة الرابعة من «أبوظبي العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)

حصل بنك بي بي في إيه، على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) للحصول على ترخيص من الفئة الرابعة (CAT4).

وسيسمح هذا الترخيص بنك بي بي في إيه، توسيع نطاق أنشطته في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار وتعزيز مكانته شريكاً استراتيجي للعملاء من الشركات والمؤسسات في المنطقة.

وتم تعيين إدواردو أورتيز جروس، رئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لدى البنك في الشرق الأوسط، كمسؤول تنفيذي أول لفرع أبوظبي، ليتولى قيادة عمليات البنك في المنطقة.

وسيعمل البنك الذي يعد أحد أكثر البنوك الكبرى ربحية في العالم من حيث النمو والكفاءة والعائد على رأس المال، من خلال هذا الترخيص الجديد، على توسيع نطاق خدماته المصرفية للعملاء من الشركات، وسيوفر حلول التمويل والاستشارات والأسواق العالمية والحلول عبر الحدود للعملاء من الشركات والمؤسسات في المنطقة.