الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«بي بي في إيه» يحصل على الموافقة المبدئية لترخيص الفئة الرابعة من «أبوظبي العالمي»

«بي بي في إيه» يحصل على الموافقة المبدئية لترخيص الفئة الرابعة من «أبوظبي العالمي»
10 ديسمبر 2025 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يفتتح المؤتمر الدولي الثالث لمستقبل أكثر استدامة 2025
نجاح حملة «الإمارات نظيفة» في الشارقة بمشاركة 1900 متطوع

حصل بنك بي بي في إيه، على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) للحصول على ترخيص من الفئة الرابعة (CAT4). 
وسيسمح هذا الترخيص بنك بي بي في إيه، توسيع نطاق أنشطته في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار وتعزيز مكانته شريكاً استراتيجي للعملاء من الشركات والمؤسسات في المنطقة. 
وتم تعيين إدواردو أورتيز جروس، رئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لدى البنك في الشرق الأوسط، كمسؤول تنفيذي أول لفرع أبوظبي، ليتولى قيادة عمليات البنك في المنطقة.
وسيعمل البنك الذي يعد أحد أكثر البنوك الكبرى ربحية في العالم من حيث النمو والكفاءة والعائد على رأس المال، من خلال هذا الترخيص الجديد، على توسيع نطاق خدماته المصرفية للعملاء من الشركات، وسيوفر حلول التمويل والاستشارات والأسواق العالمية والحلول عبر الحدود للعملاء من الشركات والمؤسسات في المنطقة.

أبوظبي العالمي
أبوظبي
الإمارات
تنظيم الخدمات المالية
آخر الأخبار
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
الرياضة
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
اليوم 22:41
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
علوم الدار
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
اليوم 22:33
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
الأخبار العالمية
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
اليوم 21:58
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
الرياضة
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
اليوم 21:35
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
اليوم 21:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©