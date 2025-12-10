الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انخفاض طفيف للذهب مع ارتفاع الدولار قبيل قرار الفائدة الأميركية

انخفاض الذهب
10 ديسمبر 2025 07:13

انخفض الذهب قليلا اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار بعد أن أشار تقرير الوظائف الأميركي إلى سوق عمل أقوى من المتوقع، مما ضغط على الأسعار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المتوقع على نطاق واسع أن يخفض خلاله أسعار الفائدة.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4207.39 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 01:02 بتوقيت جرينتش.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير عند 4236.60 دولار للأوقية.
وارتفع الدولار أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى في أسبوع تقريبا، إذ أكدت أرقام التوظيف التي جاءت أفضل من المتوقع على متانة سوق العمل قبل اجتماع البنك المركزي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 61.02 دولار للأوقية، بعد أن تجاوز عتبة 60 دولارا أمس الثلاثاء.
وتراجع سعر البلاتين واحدا بالمئة إلى 1672.70 دولار، وانخفض سعر البلاديوم بالنسبة نفسها إلى 1491.0 دولار.
 

أخبار ذات صلة
الذهب يهبط بعد خفض الفائدة الأميركية
استقرار أسعار الذهب
المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
الرياضة
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
اليوم 14:19
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
الرياضة
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
اليوم 14:16
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
الترفيه
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
اليوم 14:13
بتوجيهات أحمد بن محمد.. 19 شوطاً في كأس الاتحاد لسباقات الصقور
الرياضة
بتوجيهات أحمد بن محمد.. 19 شوطاً في كأس الاتحاد لسباقات الصقور
اليوم 14:04
شاخنوزا تشيد بدور الإمارات في تمكين أصحاب الهمم
الرياضة
شاخنوزا تشيد بدور الإمارات في تمكين أصحاب الهمم
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©