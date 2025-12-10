تعاون بين «إي آند الإمارات» و«بنك المارية المحلي» لدفع فواتير الاتصالات عبر العملات الرقمية المستقرة



حسام عبدالنبي (أبوظبي)

وقّعت شركة «إي آند الإمارات»، مذكرة تفاهم استراتيجية مع «بنك المارية المحلي» خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي» لتمكين استخدام مدفوعات AE Coin عبر عدد من قنوات «إي آند» ومنصّاتها الرقمية، في خطوة تعزز ريادة دولة الإمارات عالمياً في مجال الابتكار في المدفوعات الرقمية.

وبمقتضى مذكرة التفاهم تصبح «إي آند الإمارات» شركة الاتصالات الرائدة في اعتماد عملة رقمية مستقرة ومرخّصة بالكامل من المصرف المركزي كوسيلة لدفع الفواتير وإجراء المعاملات الرقمية، ما يمثّل قفزة مهمة في مسيرة دولة الإمارات نحو اقتصاد رقمي آمن وغير نقدي.

ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكّن عملاء «إي آند الإمارات» قريباً من استخدام AE Coin، أول رمز دفع مرخّص من المصرف المركزي الإماراتي، ومدعوم بالكامل بالدرهم، لسداد فواتير الاتصالات، وشحن الأرصدة، وإتمام مجموعة واسعة من المعاملات الرقمية عبر منظومة مجموعة «إي آند» الممتدة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند» إن المجموعة تضع معياراً جديداً في كيفية دمج الابتكار المالي بالقطاعات الحيوية، ونؤمن أن مستقبل الاقتصاد الرقمي يقوم على حلول دفع آمنة وفورية وشفافة، تُبنى على ثقة مؤسسية وتنظيم راسخ، مؤكداً أن الشراكة مع بنك المارية المحلي تعكس التزام بقيادة التحول نحو منظومة مالية آمنة أكثر مرونة وانفتاحاً، حيث تصبح المدفوعات الرقمية جزءاً طبيعياً من حياة الناس اليومية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والمجتمع نحو اقتصاد غير نقدي متكامل.

وأشار دويدار، إلى أن اعتماد AE Coin يمهّد الطريق لبنية تحتية جديدة للمدفوعات، قائمة على الشفافية التامة والامتثال التنظيمي الكامل، لافتاً إلى أنه عبر هذه الخطوة، فإننا نسهم في أن تكون دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتجارب الدفع المستقبلية، وأن نرسخ دورنا كجسر رئيسي بين التكنولوجيا المالية والمستهلكين.

ومن جهته قال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، إن هذا التعاون يمثّل لحظة تحول جوهرية في مشهد المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات، فمن خلال تمكين المدفوعات بالأصول الافتراضية لدى «إي آند الإمارات»، نحن نُوسّع الاستخدام الفعلي للمدفوعات القائمة على البلوك تشين بشكل آمن ومنظّم وعلى نطاق غير مسبوق، مشيراً إلى أن ملايين المستخدمين سيختبرون قريباً طريقة أسرع وأكثر أماناً ورقمية بالكامل لإتمام معاملاتهم، بما يدعم طموحات الدولة نحو اقتصاد رقمي متقدم.

وبدوره ذكر رامز رفيق، المدير العام لشركة «AED Stablecoin LLC» أن «AE Coin» تم تطويرها لتمكين مستقبل المدفوعات الرقمية اليومية عبر نموذج مستقر ومنظّم وشفاف وفوري، معتبراً أن اعتماد «إي آند الإمارات» ل AE Coin يشكّل إنجازاً عالمياً، ويضع معياراً جديداً لكيف يمكن للعملات المستقرة المرخّصة أن تقدم قيمة حقيقية وملموسة ضمن الخدمات الاستهلاكية الأساسية، لتتحول البلوك تشين من مفهوم نظري إلى تبنٍّ جماهيري فعلي.