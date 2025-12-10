الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يختتم أعماله بأبوظبي

مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يختتم أعماله بأبوظبي
10 ديسمبر 2025 17:07


أبوظبي (الاتحاد)
اختُتمت أعمال مؤتمر «بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025» في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الذي نظمته مجموعة أدنيك بالتعاون مع شركة BTC Inc، بمشاركة 234 متحدثاً من الخبراء المحليين والدوليين.
ونجح المؤتمر على مدار يومين من النقاشات المثمرة والحوار البنّاء، في دفع النقاش حول مستقبل البيتكوين والتمويل اللامركزي إلى آفاق جديدة، مؤكداً مكانة المنطقة كمحور رئيس في المشهد العالمي للأصول الرقمية.
وقدم مايكل سايلور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «مايكروستراتيجي»، في اليوم الثاني من المؤتمر، الكلمة الرئيسة بعنوان «رأس المال الرقمي، الائتمان، المال، والخدمات المصرفية»، ضمن جولته في الشرق الأوسط التي اختتمها في أبوظبي أثناء مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
فيما شارك تشانغ بينغ تشاو، مؤسس منصة «بينانس»، في جلسة نقاشية مع براندون غرين، الرئيس التنفيذي لشركة BTC Inc، تناول فيها التحول الإيجابي في موقف الولايات المتحدة تجاه العملات الرقمية حديثاً.
واطلع الزوار عبر أربع منصات رئيسة، على أحدث التطورات والاتجاهات والتقنيات التي تشكل مستقبل البيتكوين، إلى جانب استكشاف مجموعة واسعة من الأجنحة التي عرضت أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات الخاصة بتعدين البيتكوين، ومنصات تداول الأصول الرقمية، وأدوات الحفظ الذاتي المتقدمة.
واستقطب المؤتمر مشاركة واسعة من قادة المؤسسات المالية ورواد الابتكار في منصات الاستثمار والتداول وشركات التعدين.

