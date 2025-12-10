«يي باي» تعلن عن تأسيس مقر إقليمي لها في أبوظبي بالشراكة مع «مكتب الاستثمار»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار و«يي باي - YeePay»، الشركة المتخصصة في مجال المدفوعات عبر الحدود، عن شراكة استراتيجية لدعم الخطط التوسعية العالمية للشركة، وذلك من خلال تأسيس مقرّها الإقليمي ومركزها التقني في أبوظبي ضمن مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA)، المجمع الذي يقود جهود إنشائه كل من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للابتكار في التقنيات المالية.

تم الإعلان عن توقيع اتفاقية الشراكة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، وتتضمن تعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع شركة «يي باي» لإطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز التكامل بين أنظمة الدفع الرقمية في كلٍّ من دولة الإمارات والصين والأسواق العالمية الأخرى، وبموجب الاتفاقية، ستنضم شركة «يي باي» إلى مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في أبوظبي.

وتُعد «يي باي» من الشركات الرائدة في مجال التقنيات المالية الدولية والمتخصصة في المدفوعات الرقمية والبنية التحتية المالية المتوافقة مع الأطر التنظيمية وخدمات المعاملات الدولية. وتتمتع الشركة بحضور قوي في آسيا، إلى جانب توسّع عملياتها في أوروبا والشرق الأوسط، حيث تدعم الشركات والمؤسسات المالية والجهات الحكومية في تسهيل تدفقات المدفوعات الآمنة والشفافة والفعالة.

وتُركّز الشركة على تطوير حلول دفع متكاملة، ووضع أطر متقدمة لإدارة المخاطر والامتثال، وتقديم خدمات قائمة على البيانات لدعم التجارة الدولية والتجارة الإلكترونية والاستثمار بين الصين والإمارات وغيرها من الأسواق العالمية.

ومن خلال مقرّها الإقليمي في أبوظبي، ستعمل «يي باي» مع الجهات التنظيمية المحلية والمؤسسات المالية وشركاء منظومة الأعمال لتطوير وتوسيع نطاق حلولها للمدفوعات الرقمية المبتكرة والمتوافقة مع المتطلبات التنظيمية.

كما سيتعاون كلٌّ من مكتب أبوظبي للاستثمار و«يي باي» على تنفيذ أنشطة مشتركة تهدف إلى تعزيز تكامل أنظمة الدفع المحلية والدولية، ودعم تطوير بنية تحتية آمنة وفعّالة لتسوية المدفوعات الخاصة بالتجارة والتجارة الإلكترونية، وتمكين الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، من الوصول بسهولة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وسيبحث الطرفان فرص تبادل المعرفة وتطوير الكفاءات في مجالات التقنيات المالية والامتثال والابتكار، بما في ذلك التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية المحلية.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز استخدام أدوات التمويل المعتمدة على البيانات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال والتحليلات المتقدمة، بما يدعم تحقيق مستهدفات مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA).

وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: تؤكد خطط «يي باي» لتأسيس مقرها الإقليمي في أبوظبي، ضمن مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA)، مدى كفاءة منظومة الأعمال في الإمارة وجاذبيتها، وسيسهم تعاوننا في تعزيز تكامل أنظمة الدفع الدولية، وتطوير التقنيات الجديدة في قطاع الخدمات المالية، وتسهيل الوصول إلى المزيد من الفرص التجارية للشركات والمستثمرين في القطاعات الاستراتيجية.

ومن جهته، قال تشن يو، الشريك المؤسس لشركة «يي باي»، إن أبوظبي تتمتع بموقع استراتيجي ومنظومة أعمال داعمة واقتصاد رقمي نشط، ما يجعلها مركزاً مثالياً لتنمية أعمال «يي باي» وتوسّعها في المنطقة، وستساهم شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في دعم هذه الخطط، والعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، وانطلاقاً من أبوظبي، نهدف إلى تطوير بنية تحتية آمنة وشفافة وفعّالة للمدفوعات الدولية، تسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية والإلكترونية، وتدعم تدفقات الاستثمار بين الصين ودولة الإمارات وغيرها من الأسواق الرئيسية.

وتُجسّد هذه الشراكة الدور المحوري لمجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في استقطاب شركات التقنيات المالية والمحافظ الاستثمارية العالمية وإدارة الأصول، بما يعزّز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لرؤوس الأموال.

ويعمل مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة، على التنسيق بين الجهات الحكومية، واستقطاب الشركاء الدوليين، وتطوير البنية التحتية الداعمة، ومسارات تطوير المواهب، والمرافق الخدمية والمنصات الرقمية.

ومن المتوقع أن يسهم المجمع في إضافة 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب ما لا يقل عن 17 مليار درهم وتوفير أكثر من 8000 وظيفة مباشرة إضافية.