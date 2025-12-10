شراكة بين «أبوظبي للاستثمار» وشركة الصين الدولية لرأس المال



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «الصين الدولية لرأس المال (CICC)»، إحدى أبرز بنوك الاستثمار في آسيا، بهدف إنشاء إطار استثماري بين أبوظبي والصين.

جاء الإعلان عن الشراكة بالتزامن مع إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA)، المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير المنظومة المالية وتعزيز تكاملها وتقديم حلول وتقنيات مالية مبتكرة.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تحديد الشركات الصينية سريعة النمو الراغبة في الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لأبوظبي ومنظومة أعمالها المتكاملة وبنيتها التحتية المتطورة، من خلال تصميم أُطر استثمارية مبتكرة تتيح للمؤسسات الاستثمارية في أبوظبي المشاركة بشكل مباشر في أسواق رأس المال الصينية.

وسيساهم الإطار الاستثماري المشترك في دعم أهداف مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA)، والمتمثلة في توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز الوصول إلى منتجات مالية مبتكرة، بما يُرسّخ ريادة أبوظبي في القطاع المالي العالمي.

ومن خلال مقرها الإقليمي، تهدف شركة «الصين الدولية لرأس المال» إلى الاستفادة من منظومة أسواق المال المتنامية والبيئة التنظيمية المتقدمة في الإمارة لتعزيز تدفّق الصفقات وتقديم حلول مالية متقدمة، وتوفير خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية وخدمات مخصصة للشركات العائلية وأصحاب الثروات، بما ينسجم مع مستهدفات مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA).

وتتضمن الشراكة تقديم خدمات استشارية لدخول السوق وتطوير أدوات تمويل تتوافق مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وإطلاق منصات مشتركة للتمويل تُسهم في تعزيز النمو المستدام.

وسيتم إنشاء برنامج عمل متخصص لتطوير أدوات استثمارية مستدامة مثل السندات الخضراء وحلول تمويلية تدعم تحول الشركات للطاقة النظيفة وصناديق الأسهم الخاصة، بما يتماشى مع أهداف الحياد المناخي في كلا البلدين، وبما يعزّز دور مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في دفع مجال التمويل المستدام وتمويل التحوّل ضمن منظومة أبوظبي المالية.

كما سيتعاون الطرفان مع الجامعات المحلية ومراكز الأبحاث والشركات الناشئة لتطوير حلول وتقنيات مالية مبتكرة، بما يعزّز تنمية الكفاءات ويدعم الابتكار في القطاع المالي.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: تعمل أبوظبي على بناء منظومة مالية متكاملة تجمع بين الابتكار ورؤوس الأموال والأطر التنظيمية الداعمة، بما يعزّز مكانتها كمركز عالمي رائد للقطاع المالي،

ويأتي توقيع هذه الشراكة بالتزامن مع إطلاق مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) ليعزز التكامل بين الاستثمار والابتكار والأطر التنظيمية. وسيسهم التعاون مع شركة «الصين الدولية لرأس المال» في تبادل الخبرات الاستثمارية وتطوير الحلول المبتكرة، بما يرسّخ ريادة أبوظبي في القطاع المالي العالمي.

ومن جهته، قال ويسلون زانغ، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي العالمي للأسهم في شركة الصين الدولية لرأس المال: إن تأسيس مركزنا الإقليمي في أبوظبي يتماشى مع استراتيجيتنا الهادفة إلى تقديم حلول مالية مبتكرة لعملائنا حول العالم، ومن خلال مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) سنعزّز مساهمتها في دعم تطوير المنظومة المالية في أبوظبي، وتقديم منتجات استثمارية جديدة، ونسهم في تعزيز التمويل المستدام، بما يحقق قيمة طويلة الأمد للشركات والمستثمرين في كلا الاقتصادين.

جدير بالذكر، أن «شركة الصين الدولية لرأس المال» تأسست عام 1995 كأول بنك استثماري مشترك في الصين، وتطورت لتصبح مؤسسة مالية متكاملة تشمل مجالات الاستثمار المصرفي، وإدارة الأصول، وإدارة الثروات، ورأس المال الخاص.

وتضع هذه الاتفاقية الاستراتيجية إمارة أبوظبي في قلب خطط التوسع العالمية للشركة، حيث ستتخذ من أبوظبي مقراً إقليمياً لها في منطقة الشرق الأوسط، ومنصة لإطلاق عملياتها الاستثمارية الإقليمية.