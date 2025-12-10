«أبوظبي للأوراق المالية» يُشيد بانضمام منصة «إنتراكتيف بروكرز» كشريك جديد



أبوظبي (الاتحاد)

رحّبت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية بانضمام شركة «إنتراكتيف بروكرز»، إحدى شركات الوساطة الإلكترونية في العالم، كشريك جديد في مجال الوساطة عبر الإنترنت، بما يتيح لقاعدة أوسع من المستثمرين حول العالم الاستفادة من الفرص الاستثمارية في أبوظبي، وبناء محافظ استثمارية متنوعة عبر فئات الأصول والمناطق المختلفة.

وسيسهم انضمام شركة «إنتراكتيف بروكرز» في دعم توجّهات سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، وتعزيز سهولة الوصول إلى الأوراق المالية المدرجة في السوق على مستوى عالمي.

ويأتي هذا التطور امتداداً للمبادرات الأخيرة التي أطلقها سوق أبوظبي للأوراق المالية لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق عبر منصات استثمار رقمية مختارة، من بينها Thndr وeToro، والتي أسهمت في تعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد وتعزيز الحضور الإقليمي.

وأتاحت شركة «إنتراكتيف بروكرز» لقاعدتها العالمية من المتعاملين الوصول المباشر إلى أسواق رأس المال في أبوظبي وتداول جميع الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب أكثر من 160 سوقاً مالياً آخر، كما سيستفيد المستثمرون في دولة الإمارات من قدرة المنصة على دعم الحسابات متعددة العملات، بما في ذلك الدرهم الإماراتي، فضلاً عن خدمات تحويل العملات لأغراض التمويل والتنفيذ.

ويتوافق هذا الانضمام مع استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية الرامية إلى تعزيز السيولة، وتوسيع قنوات استقطاب المستثمرين، وتسهيل الوصول إلى محفظة متنامية من المنتجات الاستثمارية التي تضم الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات وأدوات الدخل الثابت وحلول التداول الرقمية.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن حضورهم يعكس تنامي الاهتمام العالمي بسوق أبوظبي، ويؤكد قوة البنية التحتية للسوق، وتنوع منتجاته، والتزامه بتوفير وصول ميسر للمستثمرين، وانطلاقاً من دور سوق أبوظبي للأوراق المالية كبوابة لأسواق رأس المال ومركز للحركة الاستثمارية، نعمل على توسيع القنوات التي تمكّن المستثمرين الدوليين من دخول أسواقنا، والاستفادة من إمكانات شركاتنا المدرجة التي تمتاز بالنمو المرتفع، وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية، ونرى أن انضمام إنتراكتيف بروكرز سيسهم في تعزيز مستويات السيولة، وتقوية الروابط الدولية والارتقاء ببيئة التداول.

وأصبح بإمكان عملاء إنتراكتيف بروكرز الآن تداول الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مباشرة عبر منصتهم.