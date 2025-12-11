الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات وإيرلندا تبحثان سُبل تعزيز التعاون المالي

الإمارات وإيرلندا تبحثان سُبل تعزيز التعاون المالي
11 ديسمبر 2025 19:42

 
دبي (الاتحاد)
التقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في ديوان وزارة المالية بدبي، معالي روبرت تروي، وزير الدولة بوزارة المالية في جمهورية إيرلندا، حيث بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، وسُبل تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالقطاع المالي.
وفي بداية الاجتماع، رحّب معالي محمد بن هادي الحسيني بمعالي روبرت تروي، معرباً عن تقديره للعلاقات المتنامية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع أهمية تنمية قنوات التعاون وتبادل الخبرات، بما يعزّز من كفاءة النظم المالية ويسهم في دعم خطط التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني على أن دولة الإمارات تحرص على توسيع مجالات التعاون المالي مع جمهورية إيرلندا، ونتطلع إلى بناء علاقات مؤسسية تعزز من تبادل الخبرات وتنمية الفرص المشتركة، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم أجندتهما الاقتصادية المستقبلية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ جسور التعاون بين البلدين في القطاع المالي.

محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية
آخر الأخبار
المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب
الرياضة
المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب
اليوم 22:25
مدرب توتنهام يشعر بالملل من تكرار هذا السؤال!
الرياضة
مدرب توتنهام يشعر بالملل من تكرار هذا السؤال!
اليوم 22:23
شعار أوبن إيه آي وتشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
"أوبن إيه آي" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديدا
اليوم 22:11
جمال السلامي: الأردن يكتب سطراً جديداً
الرياضة
جمال السلامي: الأردن يكتب سطراً جديداً
اليوم 22:06
1000 سباح في بطولة أبوظبي الدولية
الرياضة
1000 سباح في بطولة أبوظبي الدولية
اليوم 22:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©