غرفتا رأس الخيمة وأربيل تبحثان تعزيز التعاون بمجالي الاستثمار والتحكيم التجاري



رأس الخيمة (الاتحاد)

بحثت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة سبل تعزيز التعاون مع وفد من غرفة التجارة والصناعة في أربيل بالعراق في مجال تبادل الوفود التجارية، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والمعارض الدولية لرجال الأعمال والشركات من الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ورئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، بمقر الغرفة وفد الزائر برئاسة گيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة أربيل يرافقه الدكتور محمد شهاب، رئيس الهيئة العليا لاتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان، وعدد من مسؤولي أتحاد الغرف بـ كوردستان وغرفة أربيل.

حضر اللقاء يوسف إسماعيل رئيس مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والدكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة وإبراهيم شوقي أمين عام مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم.

واطلع الوفد الزائر، على آلية عمل مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، والاستفادة من خبرته وما يتميز به من دقة ومرونة ومهنية عالية في مجال التحكيم على مستوى الامارة والدولة والمنطقة.

وتم توقيع اتفاقيتي تعاون فيما بين غرفتي تجارة رأس الخيمة ويمثلها سعادة محمد مصبح النعيمي، وغرفة أربيل ويمثلها گيلان حاجي، والأخرى بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان ويمثله دكتور محمد شهاب ومركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم ويمثله إبراهيم شوقي.

واستعرض أمين عام مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم أمام الوفد الزائر، الخدمات التي يقدمها المركز لمجتمع الأعمال في إمارة رأس الخيمة بشكل خاص والدولة بشكل عام، وآليات العمل المتبعة في حل القضايا والنزاعات التجارية، كما استعرض القوانين المعمول بها في المركز، والخدمات التي اطلقها مؤخراً، في سبيل تحسين إجراءات العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتعزيز دوره كجهة رائدة على صعيد التحكيم التجاري.

وأكد محمد النعيمي، عمق العلاقات بين الإمارات وجمهورية العراق بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص، في مختلف المجالات وأهمية الدفع بها نحو آفاق أرحب، مؤكداً وحرص الغرفة على تعزيز تلك العلاقات، وتبادل المعلومات والأفكار لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.

من جانبه أعرب رئيس غرفة تجارة أربيل، عن شكره وأمتنانه للدعم من قبل رئيس غرفة رأس الخيمة، مشيراً إلى أن المستثمرين الإماراتيين يأتون في المرتبة الثالثة من حيث الاستثمار في إقليم كردستان العراق.

ووجه الدعوة لغرفة تجارة رأس الخيمة لزيارة أربيل، والتعاون فيما بينهما على فتح قنوات للشركات ورجال الأعمال للاستثمار بين الطرفين.