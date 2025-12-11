الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

غرفتا رأس الخيمة وأربيل تبحثان تعزيز التعاون بمجالي الاستثمار والتحكيم التجاري

غرفتا رأس الخيمة وأربيل تبحثان تعزيز التعاون بمجالي الاستثمار والتحكيم التجاري
11 ديسمبر 2025 19:45


رأس الخيمة (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة سبل تعزيز التعاون مع وفد من غرفة التجارة والصناعة في أربيل بالعراق في مجال تبادل الوفود التجارية، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والمعارض الدولية لرجال الأعمال والشركات من الجانبين.
جاء ذلك خلال لقاء محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ورئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، بمقر الغرفة وفد الزائر برئاسة گيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة أربيل يرافقه الدكتور محمد شهاب، رئيس الهيئة العليا لاتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان، وعدد من مسؤولي أتحاد الغرف بـ كوردستان وغرفة أربيل.
حضر اللقاء يوسف إسماعيل رئيس مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والدكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة وإبراهيم شوقي أمين عام مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم.
واطلع الوفد الزائر، على آلية عمل مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، والاستفادة من خبرته وما يتميز به من دقة ومرونة ومهنية عالية في مجال التحكيم على مستوى الامارة والدولة والمنطقة.
وتم توقيع اتفاقيتي تعاون فيما بين غرفتي تجارة رأس الخيمة ويمثلها سعادة محمد مصبح النعيمي، وغرفة أربيل ويمثلها گيلان حاجي، والأخرى بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان ويمثله دكتور محمد شهاب ومركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم ويمثله إبراهيم شوقي.
واستعرض أمين عام مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم أمام الوفد الزائر، الخدمات التي يقدمها المركز لمجتمع الأعمال في إمارة رأس الخيمة بشكل خاص والدولة بشكل عام، وآليات العمل المتبعة في حل القضايا والنزاعات التجارية، كما استعرض القوانين المعمول بها في المركز، والخدمات التي اطلقها مؤخراً، في سبيل تحسين إجراءات العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتعزيز دوره كجهة رائدة على صعيد التحكيم التجاري.
وأكد محمد النعيمي، عمق العلاقات بين الإمارات وجمهورية العراق بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص، في مختلف المجالات وأهمية الدفع بها نحو آفاق أرحب، مؤكداً وحرص الغرفة على تعزيز تلك العلاقات، وتبادل المعلومات والأفكار لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.
من جانبه أعرب رئيس غرفة تجارة أربيل، عن شكره وأمتنانه للدعم من قبل رئيس غرفة رأس الخيمة، مشيراً إلى أن المستثمرين الإماراتيين يأتون في المرتبة الثالثة من حيث الاستثمار في إقليم كردستان العراق.
ووجه الدعوة لغرفة تجارة رأس الخيمة لزيارة أربيل، والتعاون فيما بينهما على فتح قنوات للشركات ورجال الأعمال للاستثمار بين الطرفين.

 

غرفة رأس الخيمة
آخر الأخبار
المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب
الرياضة
المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب
اليوم 22:25
مدرب توتنهام يشعر بالملل من تكرار هذا السؤال!
الرياضة
مدرب توتنهام يشعر بالملل من تكرار هذا السؤال!
اليوم 22:23
شعار أوبن إيه آي وتشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
"أوبن إيه آي" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديدا
اليوم 22:11
جمال السلامي: الأردن يكتب سطراً جديداً
الرياضة
جمال السلامي: الأردن يكتب سطراً جديداً
اليوم 22:06
1000 سباح في بطولة أبوظبي الدولية
الرياضة
1000 سباح في بطولة أبوظبي الدولية
اليوم 22:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©