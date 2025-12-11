«تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي» تسلط الضوء على التمويل المستدام



أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي مبادراتها المرتكزة على الاستدامة خلال 2025 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، مؤكدةً ريادتها في مجال التمويل المستدام من خلال سلسلة من التطورات الجديدة والتحسينات التنظيمية.

وتُبنى هذه المبادرات على إنجازات سابقة حققتها السلطة في عدد من المجالات، من بينها متطلبات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتصنيفات الطوعية للصناديق ومحافظ الاستثمار الخضراء وصناديق انتقال المناخ، والإطار التنظيمي للأدوات البيئية مثل أرصدة الكربون، إلى جانب التوقعات التنظيمية الهادفة إلى الحد من مخاطر «الغسل الأخضر».

وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، إن أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية يواصلان اعتبار التمويل المستدام أولويةً استراتيجية، من خلال وضع توقعات واضحة ومتناسبة تسهم في تعزيز المرونة وبناء الثقة عبر القطاع المالي في السوق، ويؤكد نهجنا التنظيمي المتوازن والتقدمي في مجال التمويل المستدام التزامنا بدعم تعهدات دولة الإمارات على الساحة الدولية.